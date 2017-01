Wat vindt u van de brief van Rutte aan Nederland?

Wat vindt u van de open brief van Mark Rutte aan Nederland? In een grote advertentie die maandagochtend in veel landelijke kranten stond, waaronder NRC, opende Rutte de aanval op de hufterigheid in Nederland. “Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel of niemand meer normaal doet”, schreef de premier. Over “mensen die naar ons land zijn gekomen” en de Nederlandse waarden niet delen schreef Rutte: “Als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.”

Herkent u zich in wat Rutte zegt over de hufterigheid in Nederland? En deelt u zijn oproep aan nieuwkomers in Nederland om zich aan te passen of anders te vertrekken?

