Wapenhandelaar Jan B. veroordeeld voor wegmaken lijk

Jan B., een 66-jarige wapenhandelaar uit het Brabantse Hulten, moet 27 maanden de cel in. Hij is schuldig bevonden aan het ‘medeplegen’ van het laten verdwijnen van een lijk en wapenbezit. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag besloten, meldt BN DeStem. Tegen B. was 2,5 jaar geëist.

Op 9 mei 2015 verdween Freddy Janssen, een man uit Valkenswaard. Lichaamsdelen werden later teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Volgens B. had Janssen zichzelf gedood in een bos bij Oosterhout. Daar waren B. en de man naartoe gegaan om een munitieverkoop te sluiten. Na de vermoedelijke zelfmoord zou B. enkele mensen hebben gebeld om het probleem “op te lossen”. Het lijk werd in stukken gezaagd en in het water gedumpt.

Praten over zelfdoding kan bij de hulp- en preventielijn 0900 0113 ( www.113Online.nl ): ‘Zelfmoord? Praat erover’.

Omdat hij hulp heeft gehad van anderen is Jan B. volgens de rechter schuldig aan “medeplegen”. Het OM ging er juist vanuit dat B. het lijk alleen heeft laten verdwijnen. B. stond niet terecht voor de dood van de man.

Geweld in de Amsterdamse onderwereld

Afgelopen week werd in een andere zaak negen jaar geëist tegen B. Hij wordt ervan verdacht wapens geleverd te hebben aan de zogenoemde mocromaffia. Rivaliserende bendes criminelen van Marokkaanse komaf vechten in Amsterdam al jaren een vete uit, waarbij veel liquidaties plaatsvinden. De wapens zouden onder meer van B. afkomstig zijn. Volgens het OM hebben B. en enkele medeverdachten bijgedragen aan het zware geweld.

De recherche kon B. linken aan de zaak van Janssen door onderzoek naar zijn betrokkenheid bij wapenleveranties aan de mocromaffia. Op het bedrijventerrein in Hulten van B. werd een begraven kistje gevonden met het wapen waarmee de man zichzelf doodde en de slippers van Janssen die onder het bloed zaten.