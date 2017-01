Van der Steur informeerde Kamer verkeerd over eigen rol in Teevendeal

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht over zijn rol als Tweede Kamerlid in de politieke affaire rondom de Teevendeal. Dat meldde Nieuwsuur maandagavond.

Anders dan de minister vorig jaar in Tweede Kamer zei, wist Van der Steur in 2015 als Kamerlid al dat toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) zich het bedrag van de deal nog herinnerde. Sterker nog: Van der Steur heeft er als Kamerlid aan bijgedragen dat zijn collega-Kamerleden niet geïnformeerd werden over deze correcte herinneringen van Teeven.

De Teevendeal was een schikking die Teeven in 2000 als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Toenmalig minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) en staatssecretaris Teeven stapten begin 2015 op nadat het ‘onvindbare’ betaalbewijs van 4,7 miljoen gulden toch werd gevonden. Opstelten had altijd gezegd dat dit ‘bonnetje’ onvindbaar was en dat hoofdpersoon Teeven het bedrag ook niet kon noemen, omdat Teeven „onvoldoende herinneringen” zou hebben.

Die herinneringen had Teeven wel degelijk, bleek al eerder. Hij herinnerde zich dat het ging om 4,8 miljoen gulden – bijna het exacte bedrag. Teeven werd al in april 2014, kort na de eerste Teevendeal-onthulling, door een topambtenaar van Justitie gevraagd naar zijn herinnering. De ambtenaar maakte van dat gesprek een verslag dat hij verborg in een kluis. Ook Tweede Kamerleden mochten hier niets van weten.

Kamerlid Ard van der Steur kwam het in ieder geval te weten in maart 2015, blijkt nu. Opstelten was toen van plan om de correcte herinnering van Teeven alsnog bekend te maken, nadat Nieuwsuur een betaalbewijs van de deal had onthuld. Dat wilde hij doen in antwoord op schriftelijke Kamervragen over die nieuwe uitzending. Maar na advies van Kamerlid Van der Steur hield Opstelten het toch geheim.

Kamer verkeerd ingelicht

Eén van de Kamervragen was: wat herinnerde Teeven zich in april 2014? Opstelten schrijft in conceptantwoorden over de herinnering van Teeven, zoals hij die verteld heeft tegen de topambtenaar. Maar Van der Steur, die zijn antwoorden redigeert, merkt in de kantlijn op: „Zeer kwetsbaar. Als dit de herinnering van de stas [staatssecretaris, red.] is waarom is dat dan niet eerder gemeld?” Het ministerie besluit daarna om de herinnering van Teeven toch geheim te blijven houden. Opstelten schrijft dat „de betrokkenen, inclusief de staatssecretaris, onvoldoende herinneringen hebben aan de feitelijke financiële afwikkeling” van de deal.

En hierover heeft Van der Steur de Tweede Kamer in december 2015 verkeerd ingelicht, in een debat over de Teevendeal. Toen al was duidelijk dat Van der Steur meeschreef aan Kamerbrieven van Opstelten. Maar Van der Steur maakte duidelijk waar wat hem betreft de grens lag: hij wilde geen gevoelige informatie krijgen die nog niet bekend is bij de hele Tweede Kamer.

Van der Steur vertelde over een vergadering op het ministerie waarin hij die grens duidelijk stelde, op maandag 9 maart. De topambtenaar zei dat hij zijn gespreksverslag met Teeven ging halen. „Ik ben toen opgestaan en heb gezegd: het past mij niet als woordvoerder en Kamerlid om kennis te nemen van die informatie, omdat die informatie nog niet bekend is bij de Kamer.” Maar kort vóór die vergadering had Van der Steur die kennis al tot zich genomen – door de conceptantwoorden van Opstelten te lezen – en waarschuwde hij zelfs dat het „zeer kwetsbaar” was om die herinnering van Teeven op te schrijven.

Zo overschreed Van der Steur dus de grens die hij zelf getrokken had. Hij had niet alleen kennis genomen van informatie die nog niet bekend was bij de hele Tweede Kamer, hij droeg er zelf aan bij dat deze informatie niet naar zijn collega-Kamerleden zou worden gestuurd. Een woordvoerder van Van der Steur laat aan de NOS weten dat deze feiten al bekend waren bij de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de Teevendeal. Die commissie „heeft bij het verrichten van haar onderzoek de beschikking gehad over alle e-mails van het Kamerlid Van der Steur aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie inzake het dossier Cees H. Zo ook dit document.”