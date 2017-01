Trump trekt VS terug uit handelsakkoord TPP

President Trump blaast het Trans-Pacific Partnership (TPP) af, een voorgesteld handelsakkoord van twaalf landen die aan de Stille Oceaan liggen. Daartoe heeft het kersverse staatshoofd maandag een memorandum getekend, meldt persbureau AP.

Die ondertekening was eigenlijk een formaliteit, omdat het verdrag nog door de Senaat geratificeerd moest worden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Het niet doorvoeren van TPP was een van de verkiezingsbeloften van Trump. Na de ondertekening verscheen de volgende post op het officiële presidentiële Twitteraccount:

‘Geweldig besluit’

De president noemde zijn besluit in het Oval Office “een geweldige beslissing voor Amerikaanse werknemers”. Trump is wars van multilaterale handelsverdragen en dringt er bij bedrijven op aan dat zij hun productie in de VS moeten uitvoeren. Volgens de Republikein hebben eerdere akkoorden als NAFTA (een vrijhandelszone met Canada en Mexico) geleid tot een verlies van veel banen in de VS.

Behalve de Verenigde Staten zouden onder meer Canada, Japan en Mexico onderdeel gaan uitmaken van het TPP. Volgens cijfers van de Wereldbank zijn de bbp’s van de twaalf landen goed zo’n 13,5 procent van de wereldeconomie. Binnen de overige landen gaan stemmen op om TPP door te laten gaan zonder de VS.

Trump heeft afgelopen weekend al aangegeven te willen onderhandelen over de voorwaarden van NAFTA. Mexico en Canada willen dat verdrag graag behouden.

Niet TTIP

TPP dient niet verward te worden met TTIP, een voorgesteld handelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie. Hoewel er van beide zijden veel kritiek geuit is op dit akkoord, is er nog geen formeel besluit genomen over het al dan niet doorvoeren ervan.