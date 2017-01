Tortilla met spareribs

Zoals bij veel van de recepten van Breddos Tacos kost het bereiden van spareribs veel tijd. Maar gedurende 4 uur oventijd kunt u natuurlijk genoeg andere dingen doen.

Verwarm de oven voor tot 150 graden. Zet een braadslee op middelhoog vuur. Voeg de olie toe, en zodra die heet is, de ui. Bak 5 minuten, roer regelmatig, voeg dan de wortel en bleekselderij toe. Voeg de spareribs, het bier, de piment, de knoflook, de agave, de cayennepeper, de bruine suiker, het zout en de peper toe. Breng aan de kook, dek goed af met aluminiumfolie en zet 4 uur in de oven. Maak intussen de watermeloen klaar. Doe de azijn, rode peper, zout en peper, agave en korianderzaadjes in een steelpan, breng aan de kook, neem de pan van het vuur en schenk de inhoud direct over de blokjes watermeloen. Laat minstens 1 uur staan.

Na 4 uur moet het varkensvlees lekker mals zijn. Verwijder de folie van de braadslee, verhoog de oventemperatuur naar 200 graden en laat het vlees nog 10 minuten in de oven staan. Haal voorzichtig de spareribs uit de braadslee en leg ze op een serveerschaal. Zet de braadslee op middelhoog vuur en breng de inhoud aan de kook, laat de saus voor een derde indikken. Schenk de saus over de spareribs of in een kom. Verdeel de watermeloen over het vlees. Serveer met warme tortilla’s.