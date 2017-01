Talpa mengt zich in strijd om Telegraaf Media Groep

Na het Mediahuis, de Vlaamse uitgever van onder meer NRC, brengt ook televisiemaker Talpa een bod uit op de Telegraaf Media Groep. Het bedrijf van televisiemaker John de Mol biedt 5,90 euro per aandeel, zo maakte Talpa maandag bekend. Dat is aanzienlijk meer dan de 5,25 euro die Mediahuis eerder bood.

Talpa hoopt op korte termijn in gesprek te gaan met de top van TMG, zo schrijft het bedrijf in een verklaring. Door samen te gaan met de uitgever van onder meer De Telegraaf ontstaat volgens de televisieproducent een “onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content”.

John de Mol stelt een persbericht dat het doel van zijn bod is om “dit gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te behouden en verder uit te bouwen”. Hij zegt:

“Ik heb een groot geloof in TMG als verzameling van een aantal sterke Nederlandse merken en de potentie van deze onderneming. Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt.”

Snel meer.