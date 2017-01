Samsung: batterij oorzaak van problemen Galaxy Note 7

Door problemen met de productie en het ontwerp van de batterijen die in de Galaxy Note 7 gebruikt werden, raakten de toestellen oververhit en vlogen ze in sommige gevallen zelfs in brand. Na maandenlang onderzoek heeft de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant Samsung maandag bekendgemaakt wat de oorzaak is geweest van de complicaties met het toestel. Het bedrijf presenteerde de onderzoeksresultaten maandag bij een persconferentie in de Zuid-Koreaans hoofdstad Seoel, meldt Reuters.

De defecten werden gevonden in twee verschillende series batterijen die door twee fabrikanten geproduceerd werden. Bij één batterijsoort pasten de accu’s niet goed in de behuizing van het toestel, wat tot oververhitting leidde. Zo’n 700 onderzoekers en ingenieurs van Samsung analyseerden de afgelopen maanden meer dan 200.000 toestellen en 30.000 batterijen van de Galaxy Note 7. Met de hard- en software van de telefoons was niks aan de hand, aldus Samsung zelf.

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen getroffen om nieuwe problemen te voorkomen. Zo gaat het een 8-puntsbatterijkwaliteitscontrole instellen, stelde Samsung Mobile-president Koh Dong-Jin bij de persconferentie.

Al twee maanden nadat de Note 7 gelanceerd werd, stopte Samsung de productie van de smartphone definitief. Al snel na de start van de verkoop kwamen er berichten dat van ruim dertig exemplaren de accu in brand was gevlogen. Voordat Samsung stopte met de productie, had het de miljoenen reeds gefabriceerde telefoons al teruggeroepen.

Het telefoonfiasco kostte Samsung 5,3 miljard dollar (4,9 miljard euro) aan winst vorig jaar.