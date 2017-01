Rutte roept in advertentie op tot fatsoenoffensief

Rutte: doe normaal of ga weg

Premier Mark Rutte opent maandag in een paginagrote advertentie in landelijke kranten (waaronder NRC) de aanval op hufterigheid, die hij verder uitlegt in een interview in het AD. “Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil”, schrijft hij. “Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel of niemand meer normaal doet.”

Rutte refereert in zijn verhaal aan asociaal gedrag in het verkeer en het openbaar vervoer, aan het op straat dumpen van afval en bedreigen en mishandelen van anderen. Maar ook aan “mensen die naar ons land zijn gekomen” en “zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen”. Daarover zegt de premier: