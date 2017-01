Rutte adverteert tegen hufters, maar drinkt hij ook koffie met Wilders?

Over 52 dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Met een paginagrote advertentie in de ochtendkranten preekt Rutte tegen hufterigheid. Van Melanie Schultz mag Wilders op de koffie. En Denk klaagt Sylvana Simons aan.

ADVERTENTIE-OFFENSIEF: Geen campagneadvertenties met korte slogans, maar brieven aan de kiezer staan de afgelopen dagen in de ochtendkranten. Zaterdag sprak Alexander Pechtold zich uit tegen Trump, vanochtend richt Mark Rutte zich paginagroot tegen de Dikke Ik. “Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet”, schrijft hij in een betoog dat vooral gaat over mensen die oorspronkelijk niet uit dit “ontzettend gave” land komen.

Tik op de vingers: Maar hufterigheid beperkt zich niet tot immigranten en zelf spreekt hij ook mensen op straat aan, vertelt Rutte in een interview in het AD. Zo zou hij een tijdje geleden een vader en zoon hebben aangesproken die afval op de stoep gooiden. “Ik zei: ‘waarom gooit u dat niet gewoon in de prullenbak’. En de man antwoordde: ‘O natuurlijk, sorry’.”

Issue owner: Misschien komt Sybrand Buma, die Rutte gebrek aan moreel leiderschap verwijt, ook nog met een dergelijke advertentie. Maar voorlopig zijn ze bij zijn partij al gelukkig met die van anderen. Als de politieke discussie over ‘normen en waarden’ gaat, denken mensen meestal aan het CDA. Als het daar de rest van de campagne over gaat kan die partij daar profijt van hebben.

WEL/GEEN KOFFIE MET DE PVV? De top van de VVD besloot één dag voor Ruttes optreden in Buitenhof om samenwerking met de PVV volledig uit te sluiten, zo onthulde politiek columnist Tom-Jan Meeus dit weekend. Dus toen omroep WNL zondag na een gesprek met Melanie Schultz kopte dat zij wél met Wilder wil praten, leek het alsof daar binnen de partij onenigheid over ontstaan was. Maar wat zéí Schultz eigenlijk? Op de vraag of de VVD, als de PVV de verkiezingen wint en gaat informeren, ook geen koffie met die partij moet gaan drinken, antwoordde Schultz dat Rutte niet iemand is die “mensen gaat negeren of mijden of dat soort dingen”. Maar ook “als hij zegt: ‘de kans is voor mij nul’, dan kun je hem daarop vertrouwen”.

WILDERS OVER DE GRENS: Niet alleen was Wilders’ eerste publieke optreden deze campagne over de grens, hij speechte op de bijeenkomst van de anti-Europese populisten uit het Europees Parlement in Koblenz zaterdag ook twintig minuten lang in het Duits. Zijn anti-immigratie en anti-islam retoriek viel goed bij het publiek, maar toen hij zich “een vriend van Israël” noemde, kwam er geen respons, zag politiek verslaggever Petra de Koning. Tijdens een toespraak van een Europarlementariër van Alternative für Deutschland (AfD) was toen al een man afgevoerd die over Israël was gaan schreeuwen.

Geen contact met het volk: Als er al Nederlandse kiezers in Koblenz waren, had Wilders daar geen contact mee. “Terwijl het publiek in de rij staat voor Duitse Bratwurst en bier is er voor de prominenten een eigen ruimte met keurig gedekte tafels en een buffet van deftige hapjes”, schrijft De Telegraaf. Misschien uit veiligheidsredenen, maar toch vreemd van “de politieke kopstukken die zeggen te vechten tegen de elite en de stem aan het volk willen geven”.

Extremisten: Hoewel voor de vrouwen op Wilders’ kandidatenlijst, ‘Geerts angels’, nog de halve voorpagina werd ingeruimd begin deze maand, lijkt er sowieso weinig liefde meer tussen De Telegraaf en de PVV. In het hoofdredactioneel commentaar van zaterdag spreekt de krant er schande van dat Wilders zich niet gedistantieerd heeft van de AfD-politicus die af wil van de Holocaust-herdenking. “Door zijn komst naar Koblenz geeft Wilders aan verder te radicaliseren. (…) De PVV-leider vindt kennelijk dat hij thuishoort bij deze extremisten.”

SYLVANA WATCH: De partij Denk heeft een schadeclaim ingediend tegen voormalig lijsttrekker Sylvana Simons (30.000 euro) en ex-campagneleider Ian van der Kooye (40.000 euro), ontdekten verslaggevers Andreas Kouwenhoven en Hugo Logtenberg. Simons en Van der Kooye kondigden eind vorig jaar in de Volkskrant aan dat ze voor zichzelf begonnen en hopen als Artikel 1 aan de verkiezingen mee te doen. Simons zou door Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk (ex-PvdA) onvoldoende gesteund zijn nadat ze bedreigd werd. Volgens Denk hebben Simons en Van der Kooye de partij in diskrediet gebracht, wat in strijd zou zijn met hun (voormalige) arbeidscontract. De claim moet voorkomen dat ze zich nog negatief kunnen uitspreken over Denk.

WAT WIJ VOLGEN: Lodewijk Asscher spreekt vanavond om 20.00 uur in het Paard van Troje over ‘de nieuwe maatschappelijke kloof’. Politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet (@thijsniemant) is erbij. Nadat Rutte een cursus vloggen volgde gaat hij vanavond om 19.00 uur live vragen beantwoorden op de Facebookpagina van de VVD. De Tweede Kamer - ja die vergadert nog - bespreekt vanmiddag het PvdA-initiatief om lobbyen transparanter te maken.