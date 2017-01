Rituals snelst groeiende bedrijf van Nederland

Cosmeticaketen Rituals is het snelst groeiende bedrijf van Nederland. De verkoper van onder meer huidverzorgingsproducten creëerde over een periode van vier jaar bijna 1.100 banen, zo blijkt maandag uit een ranglijst opgesteld door de Erasmus Universiteit en het stimuleringsprogramma NLgroeit. Agrarisch groothandelsbedrijf Reesink en elektronicaketen Coolblue eindigden als tweede en derde.

Het is voor het eerst dat de Erasmus Universiteit en NLgroeit een lijst hebben opgesteld met de 250 snelst groeiende bedrijven van Nederland. Daarbij is gekeken naar de periode van 2012 tot en met 2016. Het initiatief vloeit voort uit het zogeheten ScaleUp Dashboard, een jaarlijks onderzoek van beide organisaties naar het tempo waarin Nederlandse bedrijven groeien.

Gezamenlijk schiepen de 250 bedrijven op de ranglijst meer dan 10.000 banen, zo kwam naar voren uit het onderzoek. Zo kwamen er bij Koninklijke Reesink – dat onder meer landbouwwerktuigen en gereedschappen verkoopt – in vier jaar tijd 906 banen bij. Coolblue creëerde in diezelfde periode 456 banen, aldus de onderzoekers.

‘De eerste échte ranglijst’

Dat het in 2000 opgerichte Rituals op de eerste plek eindigt, komt volgens de onderzoekers onder meer doordat het bedrijf in rap tempo nieuwe winkels opende. “Op dit moment openen we twee tot drie winkels per week”, aldus oprichter Raymond Cloosterman in een persbericht. “We zijn erg vereerd met deze titel.”

Om tot de ‘snelgroeiers’ te behoren, moet een bedrijf minimaal tien werknemers hebben en jaarlijks 20 procent groeien, in personeel óf in omzet. In Nederland zijn ongeveer drieduizend ondernemingen die aan die drempel voldoen. De ranglijst van Erasmus Universiteit is volgens hoogleraar bedrijfskunde Justin Jansen, die het project leidt, de eerste die een overzicht geeft van álle bedrijven:

“Er zijn meer lijsten beschikbaar, maar die geven beperkt inzicht doordat bedrijven zichzelf moeten aanmelden, of doordat ze zich richten op bepaalde sectoren. Inzicht in welke bedrijven echt tot de top behoren ontbreekt dan ook.”

Kloof tussen groeiers en niet-groeiers groeit

Jansen constateert in zijn onderzoek tevens dat het aantal snelgroeiende bedrijven na zes jaren van krimp verhoudingsgewijs weer iets is gegroeid. Zorgwekkend is echter dat het percentage bedrijven dat helemaal niet groeit, of zelfs krimpt, nog veel sneller toeneemt, terwijl het economisch juist steeds beter gaat met Nederland. Hij schrijft:

“Verontrustend is de constatering dat een grote groep MKB ondernemingen onvoldoende is meebewogen met de grote veranderingen in de wereld om hen heen. Een crisis mag dan uiteindelijk overgaan, maar daarmee komt de tijd van voor de crisis niet terug. […]Voor hen is meer wendbaarheid en weerbaarheid zeer wenselijk.”

De kleine toename in snelgroeiende bedrijven wordt vooral veroorzaakt door de zakelijke dienstverlening, aldus de onderzoekers. Dat komt doordat ondernemers in die sector snel hebben ingespeeld op nieuwe mogelijkheden op het gebied van automatisering en it. “Zakelijke diensten worden steeds vaker door middel van nieuwe verdienmodellen online aangeboden”, schrijven ze.