Wat onze lezers vinden van de open brief van Rutte

In een grote advertentie die maandagochtend in veel landelijke kranten stond, waaronder NRC, opende Rutte de aanval op de hufterigheid in Nederland. “Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel of niemand meer normaal doet”, schreef de premier. Over “mensen die naar ons land zijn gekomen” en de Nederlandse waarden niet delen schreef Rutte: “Als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.” We vroegen aan lezers wat zij van de open brief vinden, en kregen tientallen reacties. Een kleine selectie:

Respect verloren

De brief lijkt de eerste alinea’s te reageren op een trend die ik zeker herken; dat bepaalde mensen respect voor anderen verloren zijn. Echter, ik vind het stuitend dat halverwege blijkt op welke mensen Mark Rutte doelt: vluchtelingen. Hier maakt Rutte naar mijn mening een grote fout door hen, ook al gaat het om een deel van de vluchtelingen, zo neer te zetten. Hij benadrukt het belang van ‘samenwerken’, daar hoort een samenleving bij die niet in wij-zijdenken vervalt. Dat is exact wat Rutte hier wel doet.

Altijd weer de ander

Het is altijd de ander aan wie iets mankeert, nietwaar? En nu is het dus de ‘nieuwkomer’ die zich niet wil aanpassen aan wie we ons blijkbaar ongegeneerd mogen ergeren. Fijn. Maar de grimmige, gepolariseerde en ronduit vijandige samenleving hebben we toch echt met z’n allen gemaakt. Als de brief van onze premier aan de Nederlanders ergens aan zal bijdragen, dan is het verdergaande verscherping van tegenstellingen. Was dat nou de bedoeling?

Een milder geluid

Ik vind de uitlatingen een (welkom) milder geluid dan de veroordelingen die de PVV uit. Ik weet ook niet wat ‘we’ moeten met mensen die uit de pas lopen, maar ik ben wel erg benieuwd naar wat de VVD daarin te bieden heeft. Ik ben erg op zoek naar wat ik als individu kan doen om hier mijn steentje aan bij te dragen, maar zie bij partijen geen concrete stappen om hier oplossingen voor aan te dragen. Zo ook niet bij de VVD. Hopen maar dat dit meer is dan simpele verkiezingsretoriek.

Vreemdelingenhaat

Een nogal uitgebreide versie van: ‘Ik ben echt geen racist hoor, maar de buitenlanders verpesten alles.’ Maar, beste meneer Rutte, een plak vreemdelingenhaat verpakt tussen twee weke sneetjes gemeenplaatsen, vleierij en wat u misschien normen en waarden zou willen noemen, is nog steeds gewoon een dikke vette plak vreemdelingenhaat. Vies, slecht te verteren, en beneden de waardigheid van een Nederlandse premier. Ik vind het beangstigend dat u aan alle Nederlanders niet iets beters te vertellen hebt.

Last van verhuftering

Prima brief, omdat hij daar hardop zegt waar we last hebben in dit land, namelijk verhuftering. Oversteken bij het zebrapad doe je met gevaar voor eigen leven. Troep ligt op straat en op het strand. Als je iemand aanspreekt op zijn hufterige gedrag, krijg je veelal een scheldpartij toegeworpen. Wat ik minder charmant vind in deze brief dat de suggestie wordt gewekt dat het door buitenlanders komt. Het staat er niet helemaal, maar als je te snel leest lijkt het of alleen buitenlanders worden aangesproken.

Ik ben ‘ongewoon’

Helaas zal ik volgens de criteria van Rutte wel tot de ‘gewone’ Nederlanders behoren: ik ben wit, blond en geboren in Groningen. Daar voel ik me allesbehalve prettig bij, want ik keur racisme en discriminatie op basis van afkomst, huidskleur en religie af. Jammer genoeg heb ik geen ander land om naar terug te keren, zoals Rutte dat voorstelt. Daarom roep ik alle ‘ongewone’ Nederlanders op het Nederlanderschap niet te laten kapen en zich hard te maken voor echte Nederlandse verworvenheden als openheid, tolerantie en respect.

Rutte, ook een mens

Prima reactie, het vermakelijke aan Rutte is dat hij zo nu en dan laat zien dat hij ook een mens is. Er wordt over gespeculeerd of dit een campagne is om PVV-stemmers weg te trekken, maar dat betwijfel ik. Het is een reactie die van hem als persoon komt, niet als minister-president. En dat moet gewoon kunnen.

En hooligans dan?

Waar haalt de VVD het idee vandaan dat alleen immigranten zich niet normaal gedragen ? Zijn de medewerkers van het campagneteam nooit met Feyenoord mee naar Rome of met PSV naar Madrid gegaan?

En de overheid?

Obligaat, maar beter iets dan niets. Het pleidooi wordt geloofwaardiger als de overheid zelf het goede voorbeeld geeft in de omgang met de burgers en het beleid. Helaas is die soms ook wel een beetje hufterig, dom, onhandig, asociaal en/of onrechtvaardig.

En de multinationals?

Op zich goed dat Rutte mensen aanspoort te verbeteren of weg te gaan. Maar hij moet die boodschap dan ook doortrekken naar multinationals of brievenbusfirma’s die onze belastingmoraal niet accepteren en minder willen betalen dan lokale en mkb-bedrijven. En naar een overheid die dit soort deals achter gesloten deuren bespreekt, terwijl het iedere belastingbetaler aangaat.