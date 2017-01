Omzetdaling voor Philips Lighting in 2016

De omzet bij Philips Lighting is in het vierde kwartaal opnieuw gedaald. Ook over het hele jaar gezien nam de omzet af van de in 2016 van moederbedrijf Philips afgesplitste lichtdivisie. Het bedrijf presenteerde maandag zijn kwartaal- en jaarcijfers.

De krimp is vooral toe te schrijven aan de traditionele lampendivisie van het verlichtingsbedrijf, daar daalden de opbrengsten vorig jaar met 18 procent. Het weerspiegelt de wereldwijde trend dat steeds meer mensen overstappen op led-verlichting. De omzet bij de divisie die led-verlichting maakt bij Philips Lighting steeg dan afgelopen kwartaal ook met 16 procent in het afgelopen kwartaal, en maakt 59 procent van de totaalomzet uit van het bedrijf.

‘Volgend jaar eind aan omzet’

De jaaromzet daalde met 5 procent en kwam daarmee uit op 7,1 miljard euro. De nettowinst zakte met ongeveer een kwart naar 185 miljoen euro. De verkopen in het vierde kwartaal namen af met 5,4 procent, tot 1,9 miljard euro.

Ook in het tweede en derde kwartaal had Philips te maken met een vermindering van de omzet. Bij de presentatie van de cijfers maakte Philips Lighting bekend te verwachten dat het dit jaar een eind kan maken aan de krimpende omzet, bij een verder stijgende winstmarge. Het verlichtingsbedrijf verwachtte de omzetdaling de afgelopen maanden al te kunnen keren, wat dus niet is gelukt.

Philips Lighting ging in mei naar de beurs. Moederbedrijf Philips besloot het onderdeel af te stoten zodat het zich volledig kon richten op gezondheidstechnologie. Wel heeft het nog een meerderheidsbelang van 70 procent in Philips Lighting.