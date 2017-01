‘Nieuwbouw en privatisering huurwoningen niet genoeg’

Inzetten op nieuwbouw en privatisering van sociale huurwoningen is onvoldoende om het tekort aan huurwoningen voor het middensegment op te lossen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maandag in een beleidsstudie. Het PBL, onderdeel van de Rijksoverheid, doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar milieu, natuur en ruimte.

Volgens het PBL doen de twee genoemde oplossingen geen recht aan de complexe situatie op de woningmarkt. Zo is er in steden als Amsterdam en Utrecht vraag naar het bouwen van nieuwe woningen, terwijl in andere regio’s nieuwbouw voor het middensegment minder populair is.

Het privatiseren van sociale huurwoningen, het verkopen van woningen aan beleggers om deze vervolgens in de vrije huursector te verhuren, stuit in sommige gevallen op problemen omdat veel lagere middeninkomens moeite hebben de huurprijs van minimaal 710 euro te betalen. Ook leidt de privatisering tot problemen in regio’s waar geen sprake is van een overspannen huurmarkt.

Flexibiliseren en activeren

Het PBL stelt dat de Woningwet 2015 mogelijkheden biedt waar nog niet eerder naar is gekeken. Zo laat de wet volgens het PBL ruimte voor corporaties om te flexibiliseren: het tijdelijk verhuren van sociale huurwoningen (woningen met huurprijzen tot 710 euro) zonder inkomensgrens aan bijvoorbeeld woningzoekenden met een hoger inkomen. Op die manier raken middeninkomens, die nu vaak te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vrije huursector, niet langer tussen wal en schp, zo zegt het PBL:

“Het voordeel van deze strategie is dat je afhankelijk van de regionale omstandigheden flexibel kunt verhuren. Dit heeft wel een prijskaartje, omdat er voor deze woningen dan geen staatssteun meer ontvangen kan worden.”

Daarnaast noemt het PBL ‘activeren’ als mogelijke (tijdelijke) oplossing: een constructie waarin beleggers een aandeel krijgen in een dochteronderneming van corporaties. Met het extra kapitaal dat corportaties op die manier vergaren kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.