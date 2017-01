Met laser van muizen roofdieren maken

Rustig zit de muis in zijn kooi. De krekel in het vertrek deert hem niet. Niks aan de hand – tot het knaagdier zich plots op het insect stort en diens kop eraf rukt. Oorzaak van dit geweld: een wetenschapper zet een schakelaar om in het brein van de muis. Met lasers konden onderzoekers van Yale University neuronen manipuleren in het hersendeel dat dieren laat jagen. Dat gedeelte werd bij de muis aangetroffen op een verrassende plek: de amygdala, de breinregio die dieren angst laat voelen. Die regio creëert doorgaans defensieve of onderdanige impulsen, geen aanvallende.

Neurobioloog Ivan de Araujo stuitte enkele jaren geleden op een onderzoek waarin werd gesuggereerd dat de amygdala actief was bij ratten tijdens het jagen en eten. De Araujo hoopte muizen met lasertechniek bepaalde jaag- of eetgedragingen te laten vertonen, schreef hij in academisch tijdschrift Cell eerder deze maand.

De Aurajo testte de techniek op genetisch gemanipuleerde muizen wier zenuwcellen gevoelig gemaakt waren voor laserlicht. Dat de muis niet één handeling of impuls vertoonde, maar direct aan het jagen sloeg, was boven alle verwachtingen.

De Araujo vermoedt dat de amygdala „een centrum voor het organiseren van motorisch gedrag” is. „Zo is het tot nu toe nog niet bekeken”, zegt de onderzoeker tegen Science. MIT-neurowetenschapper Kay Tye, niet betrokken bij het onderzoek, denkt dat het angst- en jaagcentrum zich in dezelfde breinregio bevinden: beide komen tijdens de jacht aan de orde. Als muizen gaan jagen, moeten ze ook op hun hoede zijn voor andere roofdieren.