Met goal nummer 250 voorbij aan Sir Bobby Charlton

Je had in 1995/1996 eens Luc Nilis en Win Jonk die op simpele doch effectieve wijze een muurtje van Leeds United omzeilden. Ben Osborn (Nottingham Forest) was nog veel te jong om dat bewust te hebben meegemaakt, maar blijkbaar kent hij de geschiedenisboeken. Ook de vrije trap van Lucas Zelarayan (Tigres) mocht er zijn.

Chapecoense speelde zijn eerste wedstrijd sinds het tragische vliegtuigongeluk eind november. In een vriendschappelijk duel met landskampioen Palmeiras werd Douglas Grolli, een van de vele huurspelers waarmee Chape nu een ploeg vormt, de eerste speler die scoorde voor de Verdão sinds die noodlottige dag.

3. Walter Bou (BOCA JUNIORS v Estudiantes 2-0)

In Argentinië maken de clubs zich op voor het nieuwe seizoen en dat gebeurt traditiegetrouw met het vriendschappelijke Torneos de Verano. Boca trof de titelverdediger maar had daar weinig moeite mee. Het leverde een mooie bijdrage op voor de Goal van het Weekend: zo vaak zien we geen noemenswaardige kopgoal voorbij komen.

2. Lasse Schöne (FC Utrecht v AJAX 0-1)

Die Schöne; was er nog wel plek voor hem in Ajax 1? Hij mocht weg toch, van Peter Bosz? Maar Lasse kon het mentaal wel opbrengen, dat plaatsnemen op de bank naast Jairo, Kenny en Anwar. En Heiko. Zondag volgde dat heerlijk dropshot. Tuurlijk, Celtic’s Scott Sinclair en Nicolae Stanciu (Anderlecht) verdienen ook zeker een vermelding. Maar goh, die Lasse:

1. Wayne Rooney (Stoke City v MAN UNITED 1-1)

Wat een manier om de titel All Time Top Goal Scorer over te nemen van Sir Bobby Charlton! Met zijn 250ste goal voor United is Rooney nu de meest succesvolle doelpuntenmaker in de geschiedenis van de grootste club in Engeland. En hij onttroonde Charlton in stijl: