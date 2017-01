Kabinet stap dichter bij meerderheid voor Oekraïneverdrag

Het kabinet heeft nog maar twee stemmen in de Eerste Kamer nodig om voldoende steun te krijgen voor het alsnog ratificeren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Hendrik ten Hoeve van de eenmansfractie van de OSF in de senaat heeft maandag bekend gemaakt dat hij zich zal uitspreken voor het verdrag.

In de Eerste Kamer zijn alle ogen nu gericht op het CDA. Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA steunen D66 en GroenLinks het kabinet om toch te tekenen.

De laatste twee partijen gingen om nadat in overleg met de andere EU-lidstaten een aanvullende verklaring was afgesproken waarin staat hoe het Verdrag gelezen dient te worden. Hierin wordt onder andere gezegd dat het verdrag niet automatisch leidt tot een EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Ook is er geen sprake van een Europese veiligheidsgarantie voor de voormalige Sovjet-lidstaat. In de Tweede Kamer is het kabinet reeds verzekerd van een meerderheid.

Toelichtende verklaring

Met de toelichtende verklaring die op verzoek van Nederland aan het verdrag wordt toegevoegd zijn volgens Ten Hoeve van de Onafhankelijke Senaatsfractie alle feitelijke argumenten weerlegd die vorige jaar tijdens de referendumcampagne door de tegenstanders werden gebruikt. Ten Hoeve schrijft in een verklaring:

“Dan blijft alleen over de niet op feiten maar op gevoelens gebaseerde onlust die veel mensen er toe gebracht heeft om in het referendum “nee” te stemmen. Dat vind ik voor een politicus onvoldoende basis om anders te handelen dan hij feitelijk voor verstandig houdt.”

De OSF is een samenwerkingsverband tussen een aantal provinciale partijen. Enkelen daarvan deden mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van waaruit de Eerste Kamer wordt gekozen. De Tweede Kamer zal zich nog voor de verkiezingen van 15 maart uitspreken over het van een annex voorziene Oekraïne-verdrag. Onduidelijk is nog of de Eerste Kamer het voorstel eveneens voor de verkiezingen zal behandelen.