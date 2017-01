Hallo meneer Trump, even voorstellen: dit is Nederland

Wat vindt Trump eigenlijk van Nederland? Met uitspraken die hij al deed over de NAVO (‘overbodig!’) en de relatie van de VS tot Europa (‘America first!‘), is het de vraag hoe de banden tussen Nederland en de Amerikaanse president zich gaan ontwikkelen.

Dus, dacht de redactie van satirisch programma Zondag met Lubach, maar beter om op goede voet met Trump te beginnen. In een filmpje dat zondagavond uitgezonden werd, stelde het tv-programma de Lage Landen voor aan de president. Presentator Arjen Lubach: “Op een manier die hem wellicht het meest zou aanspreken.”

Ronkende stem

“This is a message from the government of The Netherlands”, begint een ronkende stem met Amerikaans accent aan het begin van de video. Een droneshot is te zien van clichématige Nederlandse landschappen: molens, weiden, water.

Het fragment:



En dan begint Trump te spreken - of in ieder geval, iemand die nagenoeg hetzelfde als hij klinkt. In drie minuten tijd introduceert hij de ‘bijzonderheden’ van Nederland, met in zijn betoog vakkundige knipogen verwerkt naar eerdere uitspraken of schandalen rondom de president.

Neem deze verwijzing naar de ‘grab ‘em by the pussy’-gate:

“We’ve got Ponypark Slagharen. Which is got to be the best ponypark in the world. It’s true. They’re the best ponies. They are. You can ride them, you can date them, you can grab them by the pony. It’s true.”

Of Trumps plan om een muur bij de grens met Mexico te bouwen:

“This is the Afsluitdijk. It’s a great, great wall that we build to protect us from all the water from Mexico.”

De video eindigt met een aanpassing van Trumps lijfspreuk: America first, The Netherlands second. Nu maar hopen dat het de internationale betrekkingen veel goeds gaat doen.