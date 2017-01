Geheime verklaringen van Holleeder zorgen voor problemen

De geheime verklaringen die Willem Holleeder in 2015 heeft afgelegd in zijn eigen strafzaak, zorgen voor een probleem in het grote liquidatieproces Passage. In deze zaak, die nu in hoger beroep dient bij het hof in Amsterdam, staan een aantal verdachten terecht die worden verdacht van betrokkenheid bij twee moorden die ook Holleeder ten laste worden gelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie bevatten de verklaringen van Holleeder relevante informatie voor de verdachten in het Passage-proces. Het hof heeft in het najaar van 2016 beslist dat deze stukken moeten worden toegevoegd. Toch wil het OM deze relevante delen uit de verklaringen van Holleeder niet vrijgeven.

Dit is mede gebaseerd op een bezwaar dat de advocaten van Holleeder hebben gemaakt. Zij willen niet dat deze verklaringen openbaar worden voordat de zussen van Holleeder, Astrid en Sonja, hierover zijn gehoord als getuige in de zaak van Willem Holleeder zelf. Die verhoren zijn gepland voor februari en maart van dit jaar. Daarna kunnen de stukken worden toegevoegd aan het dossier, aldus het Openbaar Ministerie.

Toevoegen aan dossier

Christiaan Flokstra, een van de advocaten van hoofdverdachte Dino S., neemt daar geen genoegen mee. „Het is ongekend en onbehoorlijk dat Holleeder zo’n grote stem heeft in het samenstellen van het dossier”, aldus Flokstra. Daarom heeft hij het hof vanochtend gevraagd om het OM te dwingen de relevante delen uit de verklaringen van Holleeder die onder het embargo vallen meteen toe te voegen aan het strafdossier. Waar de verklaringen van Holleeder over gaan is niet bekend.

Het debat over de verklaringen van Holleeder staat niet op zich. De komende drie weken zullen de advocaten van Dino S. zich verweren tegen de beschuldigingen van het OM dat een levenslange gevangenisstraf tegen Dino S. heeft geëist. Volgens de advocaten van Dino S. is er sprake van een bewuste persoonsverwisseling en wordt Dino S. beschuldigd van het geven van moordopdrachten die door Holleeder zijn gegeven. Dat heeft te maken met het feit dat de naam van Holleeder in de verklaringen van een kroongetuige bewust zijn weggelaten.

Bedreigingen

Dino S. suggereert dat Holleeder hem bewust probeert op te laten draaien voor het organiseren van de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Tussen 2001 en 2005 trokken Dino S. en Willem Holleeder regelmatig met elkaar op. Daarna verbrak Dino S. naar eigen zeggen het contact met Holleeder omdat hij mensen bedreigde en daarbij de naam van Dino S. gebruikte. Dino S. stelt dat hij niet betrokken is bij de liquidaties waarvan hij wordt beschuldigd.

Tijdens een confrontatie in de rechtszaal eind 2015 toen Holleeder als getuige werd gehoord in de zaak van Dino S. vroeg hij aan Holleeder: „Waarom vind jij mij een verrader?” Enkele weken daarvoor verklaarde Astrid Holleeder tegenover het hof dat haar broer Willem tijdens een telefoongesprek vertelde dat hij een verklaring moest afleggen van Dino S. alsof Willem door Dino werd bedreigd. „Dat doet hij bewust omdat hij weet dat zo’n gesprek wordt afgeluisterd.”

Volgens Astrid Holleeder is dat de manier waarop haar broer opereert en manipuleert. Dino S. beklaagde zich na dat verhoor over de manier waarop zijn voormalige vriend hem moorden in de schoenen lijkt te schuiven. „Wat kunnen we nog meer verwachten van Willem Holleeder”, vroeg hij zich hardop af.

Dino S. is in 2013 vrijgesproken van betrokkenheid bij onderwereldmoorden. Hij is wel eerder veroordeeld voor onder andere drugshandel en zware mishandeling met de dood tot gevolg.