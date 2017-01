Bernie Ecclestone vertrekt als topman Formule 1

De 86-jarige Bernie Ecclestone is niet langer de topman van Formule 1. Voorzitter Chase Carey heeft zijn functie overgenomen. Dat bevestigt het bedrijf maandag. Ecclestone blijft aan in een ‘erefunctie’.

Het Duitse blad Auto, Motor und Sport bracht het nieuws al eerder en zou een interview met Ecclestone hebben gehad. Hij zou hebben gezegd:

“Ik ben vandaag ontslagen. Het is over, officieel. Ik leid het bedrijf niet langer. Mijn baan is overgenomen door Chase Carey.”

Greg Maffei, CEO van Liberty Media zegt in het persbericht:

“Wij zijn verheugd dat de overname ronde is en dat Chase het bedrijf als CEO zal leiden. Er liggen enorme kansen voor de sport om te groeien en we hebben er veel vertrouwen in dat Chase, met zijn kunde en ervaring, de juiste persoon is om dit te bereiken.”

Overname

Het vertrek van Ecclestone volgt op de overname van Formule 1 door het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media. Het mediabedrijf kocht Formule 1 in september voor 7,1 miljard euro. Inmiddels is de overname bijna rond. De aandeelhouders zijn akkoord en ook het bestuursorgaan van de Formule 1, de International Automobile Federation (FIA), heeft toestemming gegeven. In september werd Chase Carey al aangewezen als nieuwe voorzitter die ook de vicevoorzitter van 21st Century Fox was. Destijds zeiden de partijen nog dat Ecclestone directeur zou blijven van de Formule 1.

Desondanks komt zijn vertrekt niet als een verrassing. Zondag meldde de BBC al op basis van anonieme bronnen dat Ecclestone deze week waarschijnlijk zou aftreden. Vlak na de overname liet Carey al weten de sport te willen uitbreiden naar Noord-en Zuid-Amerika waar de sport niet zo populair is. Liberty Media beschikt over het geld, de kabelnetwerken en de expertise om de Formule 1 uit te bouwen in Amerika.

Ecclestone werd ook wel de ‘godfather’ van de Formule 1 genoemd. Hij werd in 1978 de baas van de Formula One Constructors Association (FOCA) en haalde de sport uit het amateurcircuit en maakte de Formule 1 tot één van de grootste sportevenementen ter wereld. Volgens zakenblad Forbes had hij een vermogen van dik drie miljard opgebouwd.