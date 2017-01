AfD’er mag blijven na uitspraak Holocaustmonument

Björn Höcke, voorzitter van de afdeling Thüringen van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland, mag na omstreden uitspraken over het Holocaustmonument in Berlijn bij de partij blijven. Wel worden er maatregelen tegen hem genomen, zo melden verschillende Duitse media.

Voorzitter Frauke Petry had Höcke uit de partij willen zetten, maar daar bleek geen meerderheid voor bij het bestuur. Er is niet bekend wat de maatregelen precies inhouden. In een verklaring zegt Petry dat het bestuur het erover eens is dat Höckes uitspraken “het imago van de partij ondermijnen”.

Höcke haalde zich afgelopen week de woede van zowel tegenstanders als partijgenoten op de hals na uitspraken op een bijeenkomst in Dresden. Daarbij zei hij:

“Wij Duitsers, ons volk, is het enige volk ter wereld dat een monument van de schande in het hart van zijn hoofdstad heeft geplant.”

Hij verwees daarmee naar het Holocaustmonument in Berlijn. Volgens Höcke wordt de Duitse geschiedenis ermee als “ellendig en belachelijk” weggezet. Hij zei ook dat Duitsers zich nog steeds zien als “een volledig overwonnen volk”.

“Als we een toekomst willen, hebben we een visie nodig. En dat kan alleen met een positieve kijk op onze geschiedenis.”

Politieke tegenstanders van CDU en SPD noemden de uitspraken een “radicaal-rechtse hetze” en “de taal van de NSDAP”. De Centrale Raad van de Joden in Duitsland had het over “antisemitische woorden”. Vanuit zijn eigen partij, waarbij Höcke tot de rechtervleugel behoort, klonken ook harde woorden. Voorzitter Petry zei dat Höcke “een belasting voor de partij is geworden”.