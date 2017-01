Acteur René van ‘Allo ‘Allo overleden

De Engelse acteur Gorden Kaye, bekend van zijn rol als cafébaas René Artois in de Engelse serie ‘Allo ‘Allo, is maandag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de BBC bekend. Het vroegere agentschap van Kaye zou aan de BBC hebben bevestigd dat hij in een verzorgingstehuis is overleden.

Kaye speelde René Artois in alle 85 afleveringen van ‘Allo ‘Allo. Ook vertolkte hij de rol van Artois in het toneelstuk dat later van de serie werd gemaakt. Zelfs zijn laatste rol op televisie was die van Artois nadat de serie in 2007 éénmalig op televisie terugkeerde.

Voor zijn rol in ‘Allo ‘Allo brak hij door met een rol in de Engelse soapserie Coronation Street. Daarna speelde hij ook nog in de series Till Death Us Do Part, It Ain’t Half Hot Mum en Are You Being Served.

‘Allo ‘Allo

De serie ‘Allo ‘Allo werd tussen 1982 en 1992 uitgezonden op de BBC en is één van de meest succesvolle Britse komedies. De serie draait om René Artois die samen met zijn vrouw Edith een café runt in een Frans dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens NRC-redacteur Bart Funnekotter, die over de serie schreef nadat in 2011 een dvd-box met alle afleveringen uitkwam, schreef: