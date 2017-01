8 procent meer baby’s na eind eenkindpolitiek

In 2016 werden er in China 7,9 procent meer baby’s geboren dan in 2015. Dat meldt de commissie van de Chinese regering die gaat over gezondheid en gezinsplanning (NHFPC). Eind 2015 werd de eenkindpolitiek afgeschaft en vervangen door een tweekindpolitiek.

In totaal werden er in 2016 in China 17,86 miljoen kinderen geboren. Dat is in absolute zin het hoogste aantal sinds 2000. 45 procent van de kinderen werd geboren in een gezin dat al een kind had.

In 2015 werd de eenkindpolitiek volledig afgeschaft. De jaren daarvoor waren er in grote steden als Shanghai en Guangzhou wel al experimenten geweest met een plaatselijke versoepeling van de regels. De reden om met het beleid vanuit de jaren zeventig te breken is de snelle vergrijzing van China. Gemiddeld krijgt een Chinese vrouw inmiddels 1,6 kinderen, ongeveer evenveel als Nederlandse vrouwen.

Stagnatie

Yang Wenzhuang van de NHFPC zegt dat de cijfers aantonen dat de nieuwe tweekindpolitiek net op tijd kwam, zo zegt hij tegen de BBC:

“Het aantal vrouwen in de leeftijd om kinderen te baren, verminderde met vijf miljoen, maar het aantal geboortes nam significant toe. De beleidsaanpassingen rond gezinsplanning waren extreem goed gepland en extreem effectief.”

Maar of dat zo is, is zeer de vraag. Volgens de VN zal het aantal werkenden tussen 2010 en 2030 met 67 miljoen afnemen en groeit het aantal bejaarden met 100 miljoen naar 210 miljoen. China vreest voor een stagnatie van de economische groei. De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat er in 2050 30 miljoen extra werkenden zijn.

Daarnaast zijn veel jonge Chinese ouders niet geneigd er een tweede kind bij te nemen. Daarover schreef onze correspondent Oscar Garschagen in 2015: