54 extra scholen ‘excellent’ bevonden

54 scholen mogen zich de komende drie jaar ‘excellent’ noemen. Dat blijkt uit de bekendmaking maandag van de predicaten Excellente School 2016-2018 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In totaal zijn er nu in Nederland 184 excellente scholen. De titel wordt sinds 2012 verleend. Vanaf vorig jaar geldt echter dat scholen het predicaat voor drie jaar behouden. Toen werden er 130 scholen excellent bevonden. Meer dan 200 scholen hadden zich destijds aangemeld.

Staatssecretaris Sander Dekker (VVD) zegt in een verklaring:

“Leraren, schoolleiding, ouders, bestuur en leerlingen: iedereen zorgt ervoor dat deze scholen kunnen uitblinken en hoge kwaliteit kunnen leveren. Dat is een compliment waard.”

Zelf aanmelden

Meer dan de eer levert het predicaat een school niet op. Scholen die in aanmerking willen komen voor de titel moeten zich zelf aanmelden en daarbij aangeven waar ze vinden dat ze in excelleren. Een onafhankelijke jury beoordeelt vervolgens of ze het predicaat krijgen. Voorwaarde is in ieder geval dat de onderwijsinspectie het niveau van onderwijs als voldoende beoordeelt.

Volgens het ministerie kunnen scholen “op veel verschillende manieren excellent zijn. [...] Een excellentieprofiel kan bijvoorbeeld een innovatief onderwijsaanbod zijn, gericht op techniek of burgerschap. Of een onderscheidende aanpak bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.”

69 van de 184 excellente scholen zijn basisscholen. Ook 22 scholen in het speciaal onderwijs, 34 in het vmbo, 22 in de havo, 24 vwo-scholen en 13 in het praktijkonderwijs zijn excellent.