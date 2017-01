West-Afrikaanse troepenmacht trekt hoofdstad Gambia in

De troepenmacht van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas is de hoofdstad van Gambia ingetrokken. Het moet de terugkeer van de kersverse president Adama Barrow garanderen. Barrow verblijft vooralsnog in buurland Senegal.

Soldaten hebben volgens ooggetuigen zelfs het presidentiële kantoor bezet, volgens persbureau Reuters. Sommige inwoners van de hoofdstad Banjul zouden de militairen, rijdend op trucks met machinegeweren, hebben toegejuicht.

‘Schatkist geleegd’

Aangekomen in het presidentiële onderkomen, zouden de troepen een lege schatkist hebben aangetroffen. Volgens een adviseur van president Barrow heeft oud-president Yahya Jammeh deze geleegd, en daarmee een geldbedrag van omgerekend 10 miljoen euro hebben meegenomen, schrijft Reuters. Ook zou Jammeh, volgens een adviseur van de nieuwe president, in de laatste uren voor zijn vertrek, een dag eerder, luxegoederen per vliegtuig het land uit hebben laten vervoeren.

Zelf zei Barrow op de Senegalese radiozender RFM:

“Volgens onze informatie ligt er geen geld in de schatkist. Dat is ons verteld, maar later zullen we dit ophelderen.”

Oud-president vertrekt eindelijk

Zaterdag verliet Jammeh het land. Hij verloor in december de verkiezingen, nadat hij 22 jaar het land had geregeerd. Hij weigerde echter zijn nederlaag te erkennen en vocht de verkiezingsuitslag aan bij het hooggerechtshof. Een beslissing van de rechtbank zou maanden op zich kunnen laten wachten.

Op staatstelevisie kondigde Jammeh vrijdag zijn vertrek aan, na weken van verzet. Hij deed dat onder internationale druk en een militaire invasie onder leiding van Senegal. De troepen hielden echter voor de poorten van de hoofdstad stil, hopend op een rustig vertrek van Jammeh. Zaterdag laat op de avond vertrok hij naar Equatoriaal-Guinea.

‘Schatkist leeg achtergelaten’

Donderdag werd de nieuwe president Barrow (51) beëdigd in de Senegalese hoofdstad Dakar. Tegelijkertijd liet de VN Veiligheidsraad weten een militair ingrijpen van West-Afrikaanse landen toe te staan, als Jammeh zijn macht niet zou opgeven.