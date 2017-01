Eetbare borden

Met het koude weer van vorige week moet je er eigenlijk nog niet aan denken, maar foodtrucks laten zich niet weerhouden door een beetje vrieskou. Komend weekend staat in Groningen het eerste foodfestival van 2017 op het programma als de Martiniplaza wordt omgebouwd tot De Culinaire Verleiding.

Foodtrucks zijn nu zo aanwezig dat de succesvolle exemplaren voorbodes zijn van nieuwe restaurants. Zo verging het ook Nud Dudhia en Chris Whitney, twee Britse vrienden die samen een tacokeet op een industrieterrein oprichten. Na de keet volgde een truck, en werden hun taco’s uitgeroepen tot beste van het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2015 is er het restaurant Breddos Tacos in hartje Londen. Hun kookboek verscheen onlangs in het Nederlands.

De mannen volgen een formule die je typisch kunt noemen voor foodtrucks. Ze nemen ogenschijnlijk eenvoudig eten en maken daar hun eigen variaties op, met ingrediënten die flink wat tijd en kookkunsten vergen om te bereiden. Ik kan me niet voorstellen dat in Mexico al het vlees urenlang in een slowcooker wordt bereid en de groente standaard wordt ingelegd. Traditioneel lijkt het doel van dit boek dan ook niet te zijn. De auteurs zien de tortilla als een eetbaar bord, waarop „als vanouds alles wordt samengebracht”. Daarop hebben ze hun eigen fantasieën losgelaten. Hun eigengereidheid zorgt voor bijzondere combinaties, zoals gebakken zwezerik met daslook-aioli, of tempura van koolvis met zelfgemaakte salsa’s en witte koolbladeren. De recepten kosten even werk, maar wat je krijgt zijn niet minder dan kleine smaakexplosies op een dunne cirkel van maïsmeel.

Met authentiek Mexicaans eten heeft het allemaal weinig te maken, maar Dudhia en Whitney gebruiken wel overal salsa’s, maïs en andere typische Mexicaanse ingrediënten. Voor de pepers en kruiden uit het land van oorsprong is er zelfs een korte voorraadlijst. Met een opeenstapeling van smaken en kleuren, fijn vastgelegd op de foto’s in het boek, blijven de auteurs trouw aan de culinaire roots van hun taco’s.

De recepten van Breddos Tacos zijn modern eten ten voeten uit: simpele gerechten met een wereldse oriëntatie, bereid met veel aandacht, tijd en goede ingrediënten, en desalniettemin betaalbaar. Wij gaan er de komende week zelf een beetje tijd en moeite in steken, en wat van de minder ingewikkelde taco’s uit maken.