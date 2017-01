Terwijl Donald de macht overneemt, gaat Thierry het ‘partijkartel’ te lijf

Precies tijdens de inauguratie van Donald Trump, vrijdagavond om zes uur, presenteerde Thierry Baudet Breek het partijkartel!, zijn nieuwe boek. De leider van Forum voor Democratie zegt hierin, net als de nieuwe Amerikaanse president, dat de stem van het volk weer gehoord moet worden. Een groot deel van de kiezers heeft namelijk andere ideeën over immigratie en Europa dan de gevestigde partijen, aldus Baudet.

„Het politieke systeem in Nederland verkeert in een existentiële crisis”, schrijft Baudet in het eerste hoofdstuk. De symptomen van de crisis, aldus de rechtsfilosoof: afnemend politiek vertrouwen en zwevende kiezers. De oorzaak: de gevestigde politieke partijen, die onderling bestuurlijke banen verdelen („een baantjescarrousel”) en de wil van de kiezers negeren.

Dit „partijkartel” moet worden opengebroken met referenda naar Zwitsers voorbeeld, waarbij burgers zelf een wetsvoorstel kunnen initiëren. Baudet ziet daarbij geen grenzen. Mocht een voorstel strijden met de Grondwet, dan „kan dat worden gezien als aansporing of opdracht voor de wetgevende macht om een wet aan te nemen die de Grondwet op dit punt wijzigt”.

Kleurrijke details

De auteur blikt ook terug op het Oekraïnereferendum van afgelopen voorjaar. Dit hoofdstuk staat vol kleurrijke details: zo was hij op de dag van het referendum „toiletgebonden” wegens een voedselvergiftiging en „een liberale alcoholconsumptie de avond ervoor”. Opvallend is dat hij schrijft te hopen dat de introductie van meer referenda ertoe zal leiden dat het debat minder over „de poppetjes” gaat. Naar Baudets smaak ging er in de campagne voor het Oekraïnereferendum te veel aandacht uit naar personen.

Het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek gaf Baudet aan rechtsfilosoof en partijgenoot Paul Cliteur. Die prees hem om zijn veelzijdigheid: Baudet publiceerde negen boeken, van zijn proefschrift over natiestaten tot een – in de woorden van Cliteur „beklemmende” – erotische roman.