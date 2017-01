Ten minste 23 doden bij treinongeluk India

In het zuiden van India zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 32 mensen omgekomen nadat een trein was ontspoord. Ten minste vijftig personen raakten gewond en autoriteiten melden dat het aantal dodelijke slachtoffers vermoedelijk verder zal oplopen omdat nog veel mensen bekneld zitten.

Volgens persbureau AP raakten rond middernacht zeven wagons van het spoor. Enkele wagons landden op een goederentrein op het naastgelegen spoor. De trein, de Hirakhand Express, was onderweg van de plaats Jagdalpur in de deelstaat Chhattisgarh naar Bhubaneswar in deelstaat Orissa. Op het moment van het ongeluk bevond de trein zich in de buurt van station Kuneru: