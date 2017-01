Roest en Bosker zorgen voor nieuw elan bij NK allround

Toch even een gevoelige tik voor Jan Blokhuijsen, het moment dat Patrick Roest (21) in de laatste ronde van de 1.500 meter machtig over hem heen kruiste om hem met liefst anderhalve seconde verschil te verslaan. En ploeggenoot Marcel Bosker (20) bleef op de vijf kilometer verrassend dicht in de buurt, verpulverde zijn persoonlijk record op de tien kilometer met meer dan tien tellen. Natuurlijk, de tweede nationale allroundtitel van Blokhuijsen op rij kwam nooit in gevaar. Maar de 27-jarige kampioen had het ook gezien.

„Er komt een nieuwe generatie aan met jonge jongens. Je kunt niet meer freewheelen op de tien kilometer.”

In de aanloop naar de WK afstanden, over drie weken op het olympische ijs van Changchun, besloten de gedoodverfde winnaars van de NK allround om het toernooi over te slaan. Sven Kramer gaf de voorkeur aan een trainingsstage in het Italiaanse Collalbo. Ireen Wüst koos voor de NK sprint, dat ze meteen maar won ook.

Toch genoot een goed gevuld Thialf van een spannend allroundtoernooi bij de vrouwen, waar Marije Joling haar eerste titel won en zich plaatste voor de WK allround in Hamar. Bij de mannen pakte Roest achter Blokhuijsen de tweede plaats en het laatste ticket voor de WK allround, en werd Bosker derde. Eindelijk nieuwe allrounders, nadat de schaatstalenten de laatste jaren steeds vaker kozen voor sprint en middenafstand.

„Natuurlijk is dat mijn doel”, antwoordde Roest voor de camera van de NOS zelfbewust op de vraag of bij zijn internationale allround-debuut begin maart in Hamar op het podium wil eindigen. Eind december greep hij net naast kwalificatie voor de EK, zijn eerste tegenvaller in een seizoen waarin hij regelmatig schittert op het koningsnummer, de 1.500 meter. Toch wil hij niet alles richten op zijn favoriete afstand, waarop hij over drie weken bij de WK afstanden kanshebber is op een medaille. „Ik vind allroundtoernooien het allermooiste”, vertelde Roest eerder deze winter al. „Zonde dat er nog maar weinig jongens zijn die het gaan doen.”

Ook zijn coach Jac Orie constateerde vorig jaar al dat allrounden bij de jeugd langzaam leek uit te sterven. „Ze trekken massaal naar de 1.500 meter en korter.” Volgens Orie is bij veel jonge sporters krachttraining populairder dan urenlang bikkelen op fiets, schaats of skeelers.

„Strength and conditioning is alles voor ze. In een hal hangen, lekker voor de spiegel, met een muziekje erbij. Maar wil je ook presteren op de vijf en tien kilometer, dan moet je ook gewoon omvang maken.”

Roest haakte bij Lotto-Jumbo aan bij de ‘allroundtrein’ van Kramer, Douwe de Vries en de Fransman Alexis Contin. Bosker vertrok afgelopen zomer bij het meer op sprinters gerichte iSkate naar de allrounders van Justlease, in de slipstream van Blokhuijsen. Achter hen mikken ook jongeren als Chris Huizinga en Marwin Talsma (beiden 19) op de overstap naar een commerciële ploeg.

De nieuwe allrounders draaien hun hand niet om voor een ‘ouderwetse’ krachtsinspanning. Bosker, vorig seizoen derde bij de WK junioren en gekozen tot ‘talent van jaar’, reed bij de NK afstanden drie onderdelen op één dag en blijft zijn persoonlijke records maar verbeteren. Tweevoudig wereldkampioen junioren Roest reed als eerstejaars B-junior al zijn allereerste tien kilometer, op natuurijs in Lekkerkerk. „Dat was afzien tegen de harde wind in.”

Kritiek van tv-analyticus Erben Wennemars dat hij in Thialf de tien kilometer te berekenend had gereden in plaats van vol te gaan voor de titel? „Ik wilde wel een goede tijd rijden maar niet op een hoop gaan”, aldus Roest. Zijn snelle laatste ronde (30,6) belooft meer. „