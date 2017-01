PSV leeft nog na lesje sexy voetbal

De helden van de namiddag bleken mooiweervoetballers bij het vallen van de avond. In Eindhoven bleek het frivole spel van SC Heerenveen tevens een zwakte toen het aankwam op de verdeling van de punten. 3-2 voor na 87 minuten. Hoe kon het alsnog misgaan in die ene minuut?

PSV-trainer Phillip Cocu zocht het in een spreekwoord. „Er is meer tussen hemel en aarde”, zei hij naderhand. Meestal een weinigzeggende dooddoener, maar in dit geval verleidelijk om te geloven. Zeker voor spits Reza Ghoochannejhad van Heerenveen. Drie keer scoorde hij en toch won hij niet. In plaats daarvan ging het volledig mis toen de 87ste minuut aanbrak en PSV in amper een minuut tijd de 2-3 achterstand omboog in een 4-3 overwinning. „Dit had zo’n mooi verhaal kunnen zijn”, zegt Ghoochannejhad.

„Nu heersen gemengde gevoelens. Ik ben blij met drie goals, maar baal van het verlies. Als we hier toch hadden gewonnen, was dit een hattrick die me heel mijn leven zou zijn bijgebleven. Een sprookje.”

Magisch moment

En geheel in lijn met een sprookje was de wedstrijd begonnen met een bijna magisch moment. Een moment dat amper acht seconden duurde en toch zo veelzeggend was voor de kracht van Heerenveen. Sexy voetbal was het, gespeeld door de wekelijkse uitblinkers Sam Larsson en Ghoochannejhad. Larsson verlengde een rechte pass vanuit de defensie door de bal zo te beroeren dat deze via een draai van 180 graden dezelfde weg vervolgde. Ghoochannejhad deed wat een goed puntspeler betaamt: hij kaatste. Larsson, doorgelopen, nam de bal weer in bezit, draaide, kapte en lobde de bal over de defensie van PSV, richting de plek waar Ghoochannejhad vrij kwam voor PSV-doelman Jeroen Zoet. Diens afmaking getuigde van zoveel gevoel dat je wil geloven dat Ghoochannejhad ook de techniek van het vioolspelen beheerst. Op zijn 35ste wil de hobbyist het instrument perfect kunnen bespelen, zei hij eens.

Zijn medespeler Larsson toonde waarom de kans bestaat dat hij bij het sluiten van de winterse transferperiode niet meer in Heerenveen voetbalt. De technisch begaafde aanvaller werd door de Leeuwarder Courant onlangs beschreven als de ‘Zweedse sfinx’. „Een fabelwezen”, zoals de definitie luidt, „die de symbolische krachten van vier verschillende wezens combineert”. Mens, stier, leeuw en arend. Belangrijke kanttekening bij dat compliment is dat het alleen geldt wanneer Larsson daadwerkelijk zin heeft om uit te blinken.

Zondag faalde juist hij in de slotfase. Simpelweg omdat hij te frivool speelde op momenten dat Heerenveen meer baat had bij blinde ballen vooruit dan gepriegel. Hij wilde Andrés Guardado uitspelen, maar werd van de bal gezet en veroorzaakte een vrije trap die aan de basis stond van de 4-3. „In my head it’s always nice and easy”, zei hij in dezelfde krant. Hoewel het een jaloersmakende eigenschap kan zijn, miste hij de ernst die heel Heerenveen miste.

Typisch Heerenveen, werd er gezegd. Goede voetballers, geen winnaars. Een type Jan Wouters heeft Friesland zelden aangedaan. Het was alsof de spelers niet beseften dat ze in Eindhoven daadwerkelijk konden winnen.

Jurgen Streppel? Gelet op zijn voetbalverleden is het aannemelijk dat de trainer van Heerenveen zijn spelers wat meegeeft over de ruige kant van het voetbal, maar tot op heden lijkt de rebelse spits van weleer daar niet in te slagen. „Maar dat kun je niet zomaar leren”, zegt Ghoochannejhad. „Je moet gewoon een paar keer op je bek gaan om die overwinningsdrang eigen te maken. Ook voetbal leer je met vallen en opstaan.’’

Andersom gold het evengoed. PSV viel, stond op, viel en stond op. Bijna kon de ploeg van Cocu de titelstrijd wel vergeten, maar door late doelpunten van Marco van Ginkel en Hector Moreno bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nog altijd acht punten. Waren het er elf geweest, dan had het verschil weleens onoverbrugbaar kunnen zijn. „Het gaat om het geloof dat iemand hem nog kan maken”, verklaart Cocu. „Dat geloof was er. Is dat er niet, dan scoor je sowieso niet.”

Fortuin, drama, sensatie

De wedstrijd bevatte alles wat voetbal zo aantrekkelijk maakt, vond Cocu. Fortuin, drama, sensatie. Resulterend in zeven doelpunten, een hattrick en één gemiste strafschop. En niet geheel verrassend werd die strafschop gemist door PSV, de dertiende die mis ging van de laatste 21 strafschoppen. „We hadden dit graag achter ons gelaten, maar dit blijft toch een issue”, erkende de trainer. Nu was het Gaston Pereiro die zijn penalty gekeerd zag worden. Alert gekeept, maar slapjes ingeschoten.

Sceptici zullen het typerend voor de eredivisie vinden, een regerend landskampioen die in eigen stadion drie doelpunten incasseert, maar wie zich bij het niveau neerlegt, zag vooral een sensationeel duel dat niemand had willen missen. Inclusief een optreden van het Noorse wondertalent Martin Ødegaard van Real Madrid, die inviel bij Heerenveen, knappe acties maakte, maar de nederlaag niet kon verhelpen.

In de afdalende menigte in de trapgangen van het Philips Stadion werd er na afloop gebulderd van het lachen. „

Die Feyenoorders hebben vast om ons zitten lachen. Nou, mooi niet.”

Behalve opwinding voelde je vooral opluchting.