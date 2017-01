Ik loop langs mijn oude huis en voel automatisch mijn enkel. Anderhalf jaar geleden, de klassieke fout. Borrel teveel gedronken, wiel in tramrails, flinke smak, enkelband ingescheurd. Kermend lig ik op de tramrails, zusje in paniek om de naderende trein. Plots een politiewagen. „Dames, alles Oké?” „Nee ik kan niet meer lopen!” „Nou stap in dan brengen wij jullie thuis.” Ik denk aan mijn fiets en antwoord: „Nee dan is mijn fiets morgen gejat.” Drie minuten later zitten ik en zusjelief op de achterbank, door de geblindeerde ramen zie ik de agent op mijn moeders fiets. „Daar zijn we ook voor.”

