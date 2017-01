NEC wint van Roda, Excelsior en Go Ahead gelijk

Door een overwinning op Roda JC houdt NEC de aansluiting bij het linkerrijtje. In Nijmegen werd het 2-0 voor de thuisploeg. De doelpunten vielen allebei uit penalty’s. Middenvelder Gregor Breinburg ging twee keer achter de bal staan en faalde niet.

Go Ahead Eagles wist door het verlies van Roda op gelijke hoogte te komen in punten met de Limburgers. Beide teams hebben nu 13 punten, Roda staat op doelsaldo laatste. De ploeg uit Deventer speelde in Rotterdam met 1-1 gelijk tegen Excelsior. Chirivella bracht Go Ahead in de negende minuut nog op voorsprong. Na 27 minuten maakte Excelsior via Hasselbaink gelijk.

Excelsior stond zestiende, maar stijgt naar de veertiende plek. Uit de gevarenzone is de club echter geenszins. De ploeg staat in punten (17) gelijk met nummer vijftien ADO en nummer zestien PEC Zwolle, maar heeft een iets beter doelsaldo.

Eerder op de dag won Ajax met 0-1 van FC Utrecht. Lasse Schöne maakte zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de winnende treffer. Later vanmiddag speelt PSV thuis tegen SC Heerenveen.