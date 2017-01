De Brit Andy Murray is in de achtste finale van de Australian Open verrassend uitgeschakeld door Mischa Zverev, de nummer vijftig van de wereld. De Duitser was in vier sets te sterk: 7-5,5-7,6-2,6-4. Zverev neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Kei Nishikori.

Ook titelverdediger Novak Djokovic werd al vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde van Denis Istomin uit Oezbekistan.