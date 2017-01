Knotsgek, krankzinnig

Met zorgelijke gezichten spreken ze in Eindhoven al maanden over ‘het gat’. Het gat mag niet groter worden, het gat moet het liefst binnen afzienbare tijd gedicht. Vlak voor de wedstrijd tegen Heerenveen kijken PSV-supporters naar de stand in de eredivisie: zes punten achter op Ajax, elf op koploper Feyenoord. Er mag in het tweede deel van de competitie niet veel meer fout gaan met hun club. Er moet deze namiddag gewonnen worden.

Diep in de tweede helft neemt Heerenveen de leiding. Met nog tien minuten te spelen, staat het 2-3. De Eindhovense club is van slag.

Er hangt een grauwsluier over de tribunes. PSV heeft ‘het’ niet en speelt onrustig. Andrés Guardado geeft een misplaatst hakje en krijgt een fluitconcert. Gastón Pereiro schiet een penalty niet scherp genoeg in. Bart Ramselaar vergeet een bal af te spelen en raakt het zijnet.

Als de stand zo blijft is er geen sprake meer van het gat. Nee, dan wordt het een kloof. Een kloof kun je niet zomaar dichten. Een kloof moet je overbruggen.

De vrieskou gaat in de botten zitten. Wat doen ze hier nog, de supporters? Het is niet om aan te zien. Als ze tien minuten voor het eindsignaal opstappen, kunnen ze zonder file te hoeven rijden vanaf het parkeerterrein in een verwarmde auto op weg naar huis.

De PSV-trainer wordt in beeld genomen. Er zijn nog luttele minuten te spelen. De ogen van Phillip Cocu schieten heen en weer. Het doet me denken aan de ongemakkelijke blik van zijn eerste jaar bij PSV.

Op de bank heeft de gewisselde Ramselaar zijn trainingsjas achterstevoren over zich heen gegooid. De capuchon bedekt zijn hele gezicht; een anonieme, zwarte kop zonder ogen wil het geploeter op het veld niet meer aanzien.

Dan komen er vijf minuten die voetbal tot zo’n bizar spel maken. Fouten en geluk kunnen alles doen kantelen.

Terwijl iedereen op de tribune nog mokt, schiet Marco van Ginkel raak. 3-3. Is het nog genoeg om de kloof te overbruggen? Een paar minuten later maakt Héctor Moreno met zijn bovenbeen 4-3. PSV wint de wedstrijd alsnog.

Veelgebruikte woorden achteraf: knotsgek, krankzinnig, oog van de naald.

De kloof is weer een gat geworden. Er heerst massale opluchting in het stadion terwijl de afstand tussen Feyenoord en Ajax nog steeds even groot is.

Terwijl de selectie van PSV klappend langs de tribunes loopt, is op het veld een vrouw onverstoorbaar aan het werk met een hark. Er ligt een flinke pol los. Ze prikt erin en duwt hem naar een kuiltje in het gras.

Met haar voet stampt ze net zo lang op de gehavende plek tot je er niets meer van ziet.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.