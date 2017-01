Blokhuijsen en Joling winnen NK allround

Jan Blokhuijsen is zondag Nederlands kampioen allround geworden. Op de afsluitende 10.000 meter was hij flink sneller dan concurrent Patrick Roest en nam daardoor de leiding in het algemeen klassement definitief over. Bij de vrouwen behield Marije Joling haar koppositie op de 5.000 meter.

Roest was bij het ingaan van de laatste dag nog de verrassende koploper voor de, bij afwezigheid van Sven Kramer, favoriet Blokhuijsen. De 21-jarige schaatser reed zaterdag een sterke 1.500 meter en versloeg Blokhuijsen met een flink verschil van bijna anderhalve seconde. Hij had daardoor voorafgaand aan de slotafstand een minieme marge van 0,88 seconden.

Blokhuijsen reed in de voorlaatste rit een strakke tijd van 13.12,77. Al in de beginfase van de daaropvolgende rit zat Roest flink onder diens rondetijden, waardoor Blokhuijsen zich kon gaan opmaken voor de podiumceremonie. Roest reed uiteindelijk een tijd van 13.27.60 en werd tweede in het algemeen klassement. Hij veroverde daarmee tevens een ticket voor het WK alround (naast de al eerder geplaatste Kramer en Blokhuijsen). Marcel Bosker eindigde als derde in de totaalstand.

Joling vecht zich terug op de 5.000 meter en wint titel

Op de afsluitende 5.000 meter bij de vrouwen was het Marije Joling die de titel pakte. De schaatsster ging de slotafstand in met een voorsprong van 1,15 seconden op Linda de Vries en 4,28 seconden op Yvonne Nauta. Die laatste kwam in een rechtstreeks duel met Joling nog dichtbij.

Doordat De Vries een tijd had gereden van 7.13,11 was het voorafgaand aan de slotrit duidelijk dat de nummer 1 en 3 in het klassement om de eindzege zouden gaan strijden. Tijdens de rit liep Nauta ronde per ronde uit op Joling, die haar koppositie leek te gaan verliezen. In de laatste anderhalve ronde stortte Nauta echter in en kon Joling terugkomen. Het verschil van 1.62 seconden aan de finish was onvoldoende voor Nauta om de eindzege te pakken.

Later zondag wordt op het NK allround voor vrouwen nog de afsluitende 5.000 meter gereden. Marije Joling verdedigt daarbij een voorsprong van 1,15 seconden op Linda de Vries en 4,28 seconden op Yvonne Nauta.

NK Sprint

Tegelijkertijd met het NK allround wordt ook het NK sprint verreden. Daar gaan Ronald Mulder en Ireen Wüst aan kop na de eerste dag. Zowel de mannen als vrouwen moeten zondag nog op twee afstanden in actie komen: de tweede 500 en 1.000 meter.