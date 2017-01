In ’t echt is Magnus allesbehalve een prima donna

Nu de documentaire Magnus in de bioscoop draait, biedt het Tata Steel schaaktoernooi een mooie buitenkans om de Noorse wereldkampioen ook in levenden lijve te aanschouwen. Magnus Carlsen in het echt zien is toch weer net iets anders. De kracht van de film schuilt in de prachtige jeugdvideo’s uit het familiearchief, de zwakte is dat je je na afloop afvraagt of de hoofdrolspeler altijd zo gesloten, onbenaderbaar en nurks is.

Praat hij echt alleen ontspannen met zijn familie en enkele naasten, zoals we te zien krijgen? Een paar korte fragmenten uit een interview dat regisseur Benjamin Ree blijkbaar met hem had, wekken sterk de indruk dat Carlsen buiten zijn vertrouwde omgeving de woorden met moeite uit zijn keel wringt.

Op de Malediven

So aan de leiding Carlsen in de achtervolging Wesley So gaat de slotweek in als koploper. De 23-jarige Amerikaan heeft een half punt voorsprong op Pavel Eljanov uit Israël en de grote Chinese belofte Wei Yi. Na een dramatisch weekend moet wereldkampioen Magnus Carlsen een vol punt goedmaken op So om alsnog met zes eindoverwinningen recordhouder te worden in Wijk aan Zee. Anish Giri heeft een achterstand van anderhalf punt. De grootmeester uit Den Haag maakte vanuit verloren stand knap remise tegen Carlsen, maar verloor na een mislukte opening.

Wie hem in Wijk aan Zee volgt, ziet dat het allemaal nogal meevalt. Dat komt voor een belangrijk deel omdat hij hier zo graag komt, voor de dertiende keer alweer. De luxe waaraan hij gewend is geraakt, is nu even niet belangrijk. Tijdens de recente door hem gewonnen WK-match in New York verbleef hij in de Ritz, voordat hij naar Nederland kwam ontspande hij zich tien dagen in een luxe resort op de Malediven. Maar een heel normaal hotel achter de duinen is ook prima.

En als hij zich een keer in de perskamer laat zien, probeert hij behulpzaam te zijn. Op de vraag wie de bestgeklede schaker is, antwoordde hij: „Daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar omdat ik denk dat Anish Giri vindt dat ik hém moet noemen, doe ik dat maar.”

En op de vervolgvraag welke schaker de beste grappen vertelt: „Ik.” Om er met perfecte timing aan toe te voegen: „Dat was een grap.”

Ook van enig primadonnagedrag aan het bord is bij Carlsen niets te merken. Erupties zoals eind vorig jaar in New York, waar hij ongecontroleerd met zijn handen zwaaiend bij een persconferentie wegliep en een boete van 27.500 dollar (25.700 euro) incasseerde, blijven achterwege. Terwijl hij dit weekend genoeg reden had om verbijsterd te zijn. Om te beginnen zaterdag in de altijd beladen ontmoeting met Anish Giri, van wie hij na een nederlaag in hun eerste partij in 2011 pas één keer heeft kunnen winnen.

Een droomstelling

Het begin was veelbelovend. Een inschattingsfout van Giri leverde Carlsen een droomstelling op, waarin hij vakkundig manoeuvreerde. In een troosteloze stand probeerde de Nederlander nog één trucje, en daarna werd alles anders. Terwijl de computer mat in drie aangaf, wikkelde Carlsen af naar een eindspel dat alleen maar kansrijk oogde. Giri zette zijn hakken in het zand en na 122 zetten en ruim zeven uur spelen had hij de remise binnen.

Kalm sprak Carlsen nog kort met Giri en daarna verried alleen de drift van de voetstappen waarmee hij weg beende zijn woede. ’s Avonds at hij samen met zijn secondant in de plaatselijke pizzeria. De twee Duitse jongetjes die zich schuchter bij zijn tafel meldden, kregen zonder aarzeling de handtekening waar ze om vroegen.

Een dag later kreeg Carlsen in Wijk aan Zee een nog grotere klap te verwerken toen hij tegen Richard Rapport, die nog geen partij gewonnen had, onverantwoorde risico’s nam en verloor.

De jonge Hongaar was terughoudend over zijn eerste partij tegen de wereldkampioen. „Dit bewees alleen dat ook Magnus een offday kan hebben. Hij liet wat varianten zien die hij gemist had en dat was het. Hij toonde zich een goed verliezer.”