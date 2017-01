Elf doden na tornadogolf in Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Dat hebben lokale autoriteiten zondag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Zeker 23 mensen raakten gewond. Zaterdag overleden al vier mensen door een tornado in Mississippi.

De autoriteiten hadden gewaarschuwd voor nieuwe tornado’s in Georgia voor de nacht van zaterdag op zondag. Ook voor zondagavond zijn tornadowaarschuwingen afgegeven voor het zuiden van Georgia, het noorden van Florida en het zuidoosten van Alabama.

De doden vielen in de counties Cook, Brooks en Berrien, vlakbij de grens met Florida. Zeker zeven slachtoffers vielen op een woonwagenpark, volgens een lijkschouwer in Cook. Volgens de man zijn de woonwagens “in het rond gesmeten”.

Cook County, Georgia:



Noodtoestand

De gouverneur van Georgia heeft de noodtoestand uitgeroepen in zeven counties, waaronder Cook, Brooks en Berrien. Ook in Atkinson, Colquitt, Losndes en Thomas geldt de noodtoestand. Georgia kent 159 counties.