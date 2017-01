Dierenmishandeling? Dit is onze cultuur!

Het wordt in India al „de Arabische lente van de Tamils” genoemd. Wat dinsdag begon als een protest van enkele honderden scholieren en studenten aan het beroemde Marina Beach in Chennai, de hoofdstad van de zuidelijke Indiase deelstaat Tamil Nadu, is uitgegroeid tot een massale demonstratie van zo’n twintigduizend overwegend jonge Tamils. De menigte groeit met het uur, zeker nu enkele Tamil-filmsterren zich achter hen hebben geschaard. Onder hen is de immens populaire Rajinikanth.

De menigte eist toestemming voor het beoefenen van jallikattu, een millennia-oude traditie die wel „Indiaas stierenvechten” wordt genoemd. Maar kom met die term niet bij de demonstranten aan. „Stieren zijn onze familie. Er is geen wreedheid, stop met het gebruik van die term”, fulmineerde GK Prakash Kumar (1987), een beroemdheid uit de Tamil-filmindustrie, in een woedend Youtube-filmpje. „Het is geen sport zoals in Mexico, waar ze de stier doden en opeten.”

Jallikattu wordt door de voorstanders beschouwd als een traditionele sport die aantoonbaar – via archeologische vondsten – tot zo’n vier eeuwen voor de jaartelling teruggaat. Het wordt beoefend in de plattelandsdorpen van Tamil Nadu, tijdens Pongal, een vierdaags oogstfestival dat half januari eindigt. Jonge stieren worden door een haag van joelende jongemannen geleid. ‘Stieren-temmers’ klampen zich vast aan de grote bobbel, net achter de nek, en proberen vast te houden terwijl de angstige stier hen probeert af te schudden. Doel is vast te houden totdat de stier een rijkelijk versierde finishlijn is gepasseerd.

Volgens hindoegebruik mag de stier geen pijn worden gedaan. Voor hindoes zijn koeien heilig en heeft ook de stier een speciale status. Jongemannen worden soms door de stieren gedood of zwaar verwond. Dat hoort erbij, zeggen de voorstanders. Maar het verwonden van een stier betekent volgens de overlevering het afroepen van groot onheil over het dorp.

Watjes en echte mannen

Dierenbeschermers vinden jallikattu mishandeling. Volgens hen zijn de stieren doodsbang voor de joelende mannen. Ook zouden ze extra fel worden gemaakt door ze te pijnigen. Dat zou gebeuren door harde rukken aan hun neusringen, het toedienen van alcohol, uitzinnige mannen die hen in de staart bijten, en soms door de stiekeme bewerking met scherpe voorwerpen.

In 2009 publiceerde de regering van Tamil Nadu een verordening waardoor jallikattu kon blijven bestaan, ondanks een nieuwe wet die de behandeling van koeien en stieren aan strengere eisen bond dan voorheen. Maar dierenbeschermers, onder aanvoering van People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), wendden zich tot India’s hoogste rechtscollege, de Supreme Court. Die verbood jallikattu in 2014. Tamil Nadu vocht het verbod aan, maar afgelopen november werd het door de Supreme Court opnieuw bekrachtigd.

Sommige dorpen besloten vorige week tijdens Pongal het verbod te negeren. De politie arresteerde honderden ‘stierentemmers’. Veel Tamils zagen dat als een regelrechte aanval op hun cultuur en hun familietradities. Het beroofde hen van een dapperheidsritueel, waarbij de watjes worden gescheiden van de ‘echte mannen’. Op Marina Beach werden donderdag christenen en moslims verwelkomd die zich bij de protesten aansloten. „Pongal en jallikattu zijn geen hindoe-fesitiviteiten. Ze zijn belangrijk voor iedereen in Tamil Nadu”, zei Kafeel Ahmed.

Gratis kokosnoten

Sinds dinsdag overnachten de demonstranten aan het strand, in de openlucht, zonder tentjes: ’s nachts is het in Chennai, dat vroeger bekend stond als Madras, zelfs in januari ruim 20 graden. Indiase nieuwszenders volgen het protest nauwgezet. Uit hun verslagen, en uit twitterberichten (#SaveJallikattu en #YouthOfIndiaPowerOfIndia zijn al dagenlang trending topics), youtube-filmpjes en facebook-posts van demonstranten blijkt het vreedzame, verbroederende karakter van het protest.

‘Mister Raghu’ wordt geëerd op Twitter met een foto waarop te zien is hoe hij zijn nering uitdeelt aan ‘Marina Volunteers’: kokosnoten. Normaal te verkrijgen voor een handvol roepies, nu gratis. Op de foto hakt Mister Raghu in zijn sjovele werkmanshemd en grauwe wijde broek er een open met zijn sikkel. Een jongeman met modieus baardje en zonnebril, gekleed in een strakke spijkerbroek en hip overhemd, staat al klaar met rietjes om in de vrucht te steken.

De belangrijke verkeersader langs Marina Beach is geblokkeerd. Sinds woensdag zijn steeds meer scholen en universiteitsgebouwen in Tamil Nadu gesloten uit solidariteit met de demonstranten, en omdat nog maar weinig leerlingen kwamen opdagen. Ook sommige bedrijven zagen zich gedwongen te sluiten, want naast studenten en scholieren behoren ook jonge IT-professionals, die hier ‘techies’ genoemd worden, tot de harde kern van jallikattu-betogers. Vrijdag sloten ook medische klinieken nadat tientallen jonge artsen zich op Marina Beach meldden.

Het volk wint

De demonstranten laten geen politici toe. De paar die probeerden hen toe te spreken, werden uitgefloten. Hen werd aangeraden Marina Beach te verlaten en niet terug te keren voordat recht was gedaan aan de Tamil-cultuur. „Geen tijdelijke oplossingen. We willen jallikattu terug, permanent. We willen respect voor onze cultuur”, zei een vrouwelijke arts, demonstrerend in haar witte doktersjas.

De ernst van de zaak lijkt te zijn doorgedrongen tot New Delhi, waarvandaan India wordt geregeerd. India is een unie, en Tamil Nadu is een belangrijke lidstaat. Premier Narendra Modi en de ministers van Justitie en Milieu – onder wie de Wet ter Bescherming van Dieren tegen Wreedheden valt – spraken hun sympathie uit voor de betogers, hoewel zij alle behoren tot regeringspartij BJP – de hindoepartij die ‘Moeder Koe’ hoog in het vaandel heeft. „Omdat we ons geconfronteerd zien met een massaal volksprotest zijn we aan het overleggen over een passende wettige oplossing”, zei de minister van Justitie vrijdagmiddag.

Aan het einde van de dag bekrachtigde hij een verordening voor het toelaten van jallikattu. Die moet nu alleen nog worden getekend door de president. Net als ten tijde van de Arabische lente, ziet het er naar uit dat ook hier het volk, aangevoerd door de studenten, gaat winnen. Maar de Marina Vrijwilligers zeggen door te gaan met demonstreren totdat de premier van Tamil Nadu in hoogst eigen persoon een jallikattu inaugureert.