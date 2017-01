Denk eist 30.000 euro van Simons om uitlatingen

De politieke partij Denk eist 30.000 euro schadevergoeding van Sylvana Simons, de politica die zich onlangs afsplitste van Denk en haar eigen partij Artikel 1 oprichtte. Denk wil zo voorkomen dat Simons zich nog eens negatief uitlaat over haar oude partij. Van voormalig campagneleider Ian van der Kooye, die samen met Simons vertrok, eist Denk om dezelfde reden 40.000 euro. Dat bevestigen bronnen aan NRC.

Het vertrek van Simons kwam afgelopen december als een verrassing. Ook voor Denk. In de Volkskrant, waarin ze de breuk wereldkundig maakte, verklaarde ze: „Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap.” Een directe aanval op partijleider Tunahan Kuzu, die zich 2014 met Selçuk Öztürk afsplitste van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Doorslaggevend voor Simons’ vertrek zou de wijze zijn geweest waarop Denk omging met de bedreigingen aan haar adres. De partij zou meer bezig zijn geweest met de media-aandacht die dit opleverde dan met haar welzijn. Ook zou er binnen Denk weinig ruimte zijn geweest om voor homoseksuelen op te komen. Zo vertelde Simons in januari in het televisieprogramma De nieuwe maan „het heel erg belangrijk” te vinden dat op de kandidatenlijst van haar partij Artikel 1 „ook ruimte is voor homoseksuelen”. Simons: „Dat is eigenlijk de reden geweest om het op een andere manier aan te gaan pakken.”

Volgens Denk hebben Simons en haar rechterhand met hun uitlatingen de partij in diskrediet gebracht, wat in strijd zou zijn met hun (voormalige) arbeidscontract met Denk. Partijleider Tunahan Kuzu bevestigt in een telefonische reactie dat hun advocaat daarom nu geld eist van het tweetal. Op bedragen wil hij niet ingaan. Kuzu: „Dat is iets wat nu speelt tussen advocaten.”

Simons’ woordvoerder Van der Kooye bevestigt desgevraagd de bedragen, maar wil verder niet op de zaak ingaan.

Volgens bronnen zou de claim die Denk nu bij Simons heeft neergelegd, zijn verlaagd na een eerdere eis tot betaling van 60.000 euro schadevergoeding. Ook daarop wil Van der Kooye noch Kuzu ingaan.

Denk staat in sommige peilingen op enkele zetels, Artikel 1 komt in geen enkele peilinguitslag voor.