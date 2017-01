De wonderwreef van de modelprof van Ajax

Lasse Schöne, penaltymisser én matchwinner zondagmiddag tegen FC Utrecht, is een ongecompliceerd mens. Hoog idealeschoonzoongehalte, weinig rafelrand. Zoals het een familieman betaamt geniet hij vooral van „praten over wat mijn kinderen hebben geleerd op school“ of „mijn zoon die voor de tiende keer zijn vork laat vallen”, zei hij afgelopen week in Voetbal International.

Spruitjeslucht welt op uit interviews met de modelprof die zijn hoofd niet liet hangen toen hij de basis uitgedreven werd in de nadagen van coach Frank de Boer, vorig seizoen. Maar het is zijn rechtervoet die boeit, met een wreef als een toverstaf.

Zondagmiddag in de 83ste minuut tegen het stugge FC Utrecht bijvoorbeeld, toen Schöne zich voor een gemiste strafschop revancheerde met een droomtreffer van het zuiverste kaliber. De afgeslagen vrije trap van Hakim Ziyech werd weggewerkt door de Utrecht-defensie, met twee keer stuiten kwam de bal op Schöne af en toen kwam het. Perfect in balans, de bal zuiver geraakt net na de stuit. Als de menselijke voet een sweet spot heeft, dan vond Schöne die daar en toen. Alles op techniek: 1-0 voor Ajax.

Een voltreffer uit jongensdromen, nogal een manier om tien minuten voor tijd een moeilijke middag in de Utrechtse Galgenwaard te beslissen. Het was de eerste competitiezege van Ajax in Utrecht in acht jaar, een wedstrijd die bij een nederlaag een achterstand op Feyenoord van acht punten had betekend. Een dergelijke Vorentscheidung in de titelstrijd blijft nu uit. Schöne hield hij zijn ploeg op gepaste doch overbrugbare afstand van de koploper uit Rotterdam.

De wedergeboorte van de Deense routinier ‘op zes’ liet een spoor na van gekrenkte ego’s en geknakte voetbalcarrières.

Missing link

Wie had kunnen bevroeden dat Schöne op zijn dertigste nog een bepalende speler van Ajax zou zijn? Onwaarschijnlijk is het verhaal van de Deense routinier voor wiens kansen in het hogedrukvoetbal van Bosz bij diens aantreden geen stuiver gegeven werd. Maar hij bleek in het stukdraaiende Ajax-apparaat van afgelopen nazomer nu juist de missing link. Op het moment dat hij ‘op zes’ werd ingepast, kort nadat Bosz’ onfortuinlijke openingszetten onder meer uitschakeling voor de Champions League hadden opgeleverd, werd de weg naar voren en naar boven gevonden.

Schöne aan de bal, dat is schuiven naar het puntje van je stoel.

Bosz omzeilde de vraag of zijn beslissing om Schöne voor de verdediging te posteren de belangrijkste ingreep is geweest sinds hij bij Ajax trainer werd. Hij begon aan een tactische verhandeling over middenveldbezetting om uiteindelijk te concluderen Schöne daarin „een hele belangrijke rol” heeft. Nadat Schöne – onder De Boer vooral centraal achter de spitsen of hangend op rechts ingezet – ergens afgelopen nazomer aangaf best ook op zes uit de voeten te kunnen, zag Bosz het licht. In een bekerwedstrijd tegen Willem II werd Schöne geschikt bevonden en de rest is moderne Ajax-geschiedenis.

De wedergeboorte van de Deense routinier ‘op zes’ liet een spoor na van gekrenkte ego’s en geknakte voetbalcarrières. Nemanja Gudelj, anderhalf seizoen geleden aangetrokken voor de nodige body in de Ajax-gelederen, vertrok deze winter naar China, gemaltraiteerd als hij zich voelde in een reserverol. De uitgerangeerde Ajacied van de toekomst Riechedly Bazoer vertrok eveneens, naar Wolfsburg. De clubleiding werd daarmee beleidsmatig in verlegenheid gebracht, maar kom bij de dertigjarige Schöne niet aan dat hij de jeugd in de weg zit.

„Ik zit een lekkere periode, doe het goed op deze plek. Dat er dan jonge of oude jongens op bank belanden, dat maakt mij niet uit.”

Als altijd lachend.

Zijn slachtoffers in de strijd om schaarse basisplaatsen verkeren in de kracht van hun leven, of kruipen naar die leeftijd toe. De twintigjarige Jaïro Riedewald, die Bosz bij het vorsen van zijn ploeg op een van zijn werkdagen bij Ajax noemde als „enige echte nummer zes” in de selectie, is bankzitter. Belofte Donny van de Beek rammelt nadrukkelijk aan de deur, maar de goedlachse Schöne is waar het zijn positie aangaat een tijgermoeder die over zijn jongen waakt.

En nu is het zelfs weer interessant of hij zijn aflopende contract bij Ajax verlengt. „We zijn in gesprek”, zegt hij zelf. De stelling dat het met zijn onderhandelingspositie wel goed zit na het vertrek van Bazoer en Gudelj – wie anders moet Schöne vervangen? – grijnsde hij grappend weg.

„Wie weet zoekt Ajax wel een zekerheidje voor penalty’s, dat heb ik mooi verpest.”

Rasvoetballer

Dat Schöne achteraf lof toegezwaaid krijgt als man van de wedstrijd tegen FC Utrecht was uitsluitend te danken aan zijn wondergoal. Vlak voor rust nog riep hij dralend met de bal voor de eigen zestienmeter het onheil over Ajax af, maar FC Utrecht profiteerde niet van de chaos in de Amsterdamse afweer. „Dat is ook het risico dat je neemt als daar op die positie een rasvoetballer neerzet”, erkende Bosz. „Dat is mijn verantwoordelijkheid.”

Schöne maakt liever geen vieze handen. Zijn jaren – zeg maar hele voetballeven – als aanvallende middenvelder geven hem, zo zei hij in VI, het inzicht om zich nu in zijn nieuwe rol als controleur ‘situaties’ te lezen. Een spiegeling dus van zijn vroegere ik. „Ik weet hoe ze denken”, aldus Schöne. Niettemin kon directe tegenstander Nacer Barazite van FC Utrecht zich nadrukkelijk manifesteren als gevaarlijkste man van de thuisploeg.

Maar Schöne aan de bal, dat is schuiven naar het puntje van je stoel. Met akelige precisie vindt hij diepgaande ploegmakkers, waarbij hij alle zijden van zijn rechterwreef benut voor gevoel en effect. Ontvanger van zo’n quarterbackachtige precisiepass was Anwar El Ghazi halverwege de eerste helft, maar de rechtsbuiten schoot na de aanname wild over. Zo ging veel wild over in deze wedstrijd die in Utrecht geldt als ‘wedstrijd van het jaar’, inclusief een penalty van Ajax die Schöne over lepelde. De Deense doelman David Jensen van FC Utrecht gokt altijd op een hoek, wist Schöne, dus door het midden leek hem een goed idee. Dat liep fout.

‘Lasse bedankt!’ zong de Utrechtse aanhang – een tikkeltje prematuur.