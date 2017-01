‘Britse regering verzweeg mislukte nucleaire test’

De Britse regering heeft een mislukte test met een nucleaire raket, in juni vorig jaar, verzwegen. Een Trident-raket die vanuit een onderzeeër voor de kust van Florida werd afgeschoten, veranderde van baan en dreigde richting het vasteland te gaan, zo onthult The Sunday Times.

De ballistische raket was volgens de krant niet beladen, maar zorgde wel voor grote paniek op Downing Street, slechts enkele dagen voor het referendum over de Brexit. De reden voor de mislukte test is onbekend, maar volgens bronnen tegenover The Sunday Times veranderde de raket, die een doel voor de kust van West-Afrika (ruim 9.000 kilometer verder) had moeten raken, van baan.

Het incident vond plaats enkele weken voor het Britse Lagerhuis zou stemmen over een nieuwe miljoeneninvestering in onderzeeërs die de Trinident-raketten kunnen afschieten. Het parlement stemde uiteindelijk in meerderheid voor de aankoop.

Bewust geheim gehouden

Het resultaat is bewust geheim gehouden, meldt een topfunctionaris binnen de marine aan de krant. “Er was grote paniek op het hoogste overheidsniveau nadat de eerste test die een afschrikwekkende werking moest hebben, eindigde in een grote mislukking.”

Om de geloofwaardigheid van de eigen slagkracht niet te beschadigen, zou het resultaat geheim zijn gehouden, daar waar eerdere geslaagde testen breed werden uitgemeten door het Britse ministerie van Defensie.