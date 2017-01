Ajax verslaat FC Utrecht door wonderschone treffer Schöne

Ajax heeft in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht zondagmiddag geen punten verspeeld in de kampioensstrijd. Met een knappe goal tien minuten voor tijd besliste de Deen Lasse Schöne het duel in de Utrechtse Galgenwaard: 1-0. Door de overwinning is de achterstand van de ploeg van Peter Bosz weer vijf punten op koploper Feyenoord. Het was de eerste competitiezege van Ajax in Utrecht in acht jaar.

De 1-0 was een logisch gevolg van tamelijk onmachtig aanvalsspel aan beider zijden en deed bovendien recht aan de krachtsverhouding en de tegenvallende amusementswaarde van het lome duel. De eerste helft was een schaakpartij die je niet direct associeert met de Utrechtse ‘wedstrijd van jaar’, gezien de hartstocht die de thuisploeg in wedstrijden tegen Ajax doorgaans aan de dag legt.

Pas toen Ajax vlak voor rust begon te stuntelen werd het levendig en lawaaiig in de Galgenwaard. Eerst aanvoeder Davy Klaassen en daarna Schöne riepen in of vlak voor eigen strafschopgebied dralend het onheil voor Ajax over zich af. Daarmee kreeg de eerste helft die feitelijk vastzat een enerverend einde. Maar geen goals, want Nacer Barazite en Sébastien Haller profiteerden niet.

Meer hoofd dan hart

FC Utrecht had het mes eens niet tussen de tanden gepropt, meer hoofd dan hart was het vanmiddag zoals het er met name het eerste half uur uitzag. Ajax was daarbij niet bij machte om voetballend tot diep op de helft van Utrecht te penetreren, al kwam Anwar El Ghazi, knap vrijgespeeld door Schöne, nog tot een kans. Maar zoals zoveel doelpogingen vanmiddag in de Galgenwaard - of het nu Ziyech, Veltman, Dolberg betrof of Amrabat, Haller en Troupée aan Utrecht-zijde – vloog het schot ruim over.

Toch waren er nog genoeg ingrediënten over voor een memorabel middagje, voor wie daar stiekem op hoopte. Er stond veel op het spel voor Ajax, gezien de moeizame overwinning van Feyenoord gisteren tegen Willem II (1-0). Het was ook trainer Erik ten Hag van FC Utrecht, coach van het seizoen vorig jaar toen hij de bekerfinale bereikte, contra aanvalswellusteling Peter Bosz die Ajax al enige tijd een tandje aantrekkelijker laat voetballen na het tijdperk Frank de Boer.

Een eredivisieduel als zovelen

Het leek heel wat te kunnen worden, maar het werd een eredivisieduel als zovelen. Van de wat overspannen sfeer die vaak bezit neemt van Galgenwaard als Ajax op bezoekt komt, was weinig te proeven. Zonnetje, biertje, niet onaangenaam toeven. Ajax trad aan met een gekend elftal, met Schöne als belangrijkste spil voor de verdediger. De aanval begint vaak bij hem aangezien hij het tempo en de richting bepaalt. Zijn klasse was zo nu en dan present, tegelijkertijd wreekte zich het gebrek aan een waarlijk dienstbare controlerende middenvelder bij Ajax waardoor Nacer Barazite zich meer en meer kon manifesteren bij FC Utrecht. Hij zag Richairo Zivkovic tien minuten voor tijd voor het Ajax-doel opduiken, bediende hem op maat maar de oud-Ajaxspits trof de lat.

De kundigheid van het Ajax-middenveld kreeg in de tweede helft langzaamaan de overhand, maar van vleugelspeler Amin Younes en ook Anwar El Ghazi had FC Utrecht niets te vrezen vanmiddag waardoor van werkelijk doelgevaar weinig kwam. Justin Kluivert liep zich warm vanaf de rust, hij mocht met alle recht hopen op een invalbeurt, overtuigend als hij inviel bij zijn debuut in het eerste van Ajax tegen PEC Zwolle vorige week zondag.

Penalty

Na een uur voetbal zag arbiter Björn Kuipers opzettelijk hands in de manier waarop Barazite een schot van Younes blokkeerde, maar Schöne schoot de penalty lomp over. Ook daarna ontbrandde het vuur niet. Net toen Kluivert op het punt van invallen stond, dribbelde Younes zich nog tot een grote kans maar zijn schot ging maar weer eens over. El Ghazi werd gewisseld voor Kluivert, de 17-jarige ‘zoon van’ die direct weer de diepte zocht en dreiging bracht bij zijn entree. Soepel in de heupen, zoals hij zichzelf vorige week omschreef.

FC Utrecht bleef stug overeind, aan de bal allang niet meer ambitieus. Troupée kreeg nog een grote kans uit een niet optimaal uitgespeelde aanval. Dat leek het wel zo’n beetje te worden, tot tien minuten voor tijd Schöne de bal eindelijk vol en in het hart trof na een half opgeruimde vrije trap van Ziyech. De Deen, perfect in balans, produceerde een halfvolley van buiten de zestien die licht getoucheerd werd door een Utrecht-speler en zo onhoudbaar de kruising in vloog achter doelman Jensen.

Zo was het Schöne die Ajax voor averij behoedde in het seizoen waarin hij al zo vaak de beste speler was in het keurkorps van Bosz. Terwijl het Utrecht-publiek alles of niet riep, kreeg het niets, en dat was niet zo vreemd.