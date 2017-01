Actrice Adèle Bloemendaal (84) overleden

Actrice, cabaretière en zangeres Adèle Bloemendaal is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Amsterdam. Dat meldt De Telegraaf. Ze was al langere tijd ziek en verscheen al jaren niet meer in het openbaar.

De carrière van Bloemendaal, geboren op 11 januari 1933 in Amsterdam, omspant meer dan vijftig jaar. Nadat ze in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij diverse toneelgezelschappen had gezeten, brak ze in de jaren zestig door op de nationale televisie. In 1969 kreeg ze haar eigen show: De Adèle Bloemendaal show. Later speelde ze rollen in onder meer ’t Schaep met de vijf Pooten, In de Vlaamsche pot en Het zonnetje in huis.

Als zangeres had Bloemendaal enkele carnavalhits, zoals Wat heb je gedaan Daan en Het zal je kind maar wezen:

Bloemendaal, die de achternaam van haar eerste man bleef gebruiken na de scheiding, was enkele jaren getrouwd met zanger en acteur Donald Jones. In maart 2000 werd ze getroffen door een herseninfarct. Daarna besloot ze geen theatershows meer te maken.