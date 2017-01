Zestien doden bij busongeluk in Italië

Bij een busongeluk in het noorden van Italië zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zestien mensen om het leven gekomen. Nog eens 39 mensen zijn gewond geraakt. Dat meldt de Italiaanse brandweer. In de bus zaten voornamelijk scholieren.

Volgens de politie botste de bus tegen een pijler van een viaduct, waarna het voertuig in brand vloog. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk en het is nog niet duidelijk waarom de bus tegen het viaduct reed.

De bus met Hongaarse scholieren kwam uit Frankrijk en was onderweg naar Budapest. De scholieren zouden tussen de 15 en 17 jaar oud zijn.

Volgens Het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken waren er officieel 54 mensen aan boord, onder wie een aantal volwassenen die de scholieren begeleidden en twee chauffeurs. Het ministerie vermoedt echter dat het daadwerkelijke aantal inzittenden veel hoger lag. Het is niet duidelijk waarop dat is gebaseerd.