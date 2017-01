Turks parlement stemt in met extra macht voor Erdogan

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft het Turkse parlement ingestemd met een wijzing van de grondwet om de macht van de president aanzienlijk uit te breiden. Daardoor krijgen presidenten de mogelijkheid per decreet te regeren en krijgen ze meer greep op rechters. Ook wordt de functie van premier afgeschaft.

Omdat de meerderheid van 339 voor en 142 tegen niet voldoende was om het wetsvoorstel direct tot wet te maken moet het volk er zich eerst nog over uitspreken in een referendum.

Door de wijzigingen kan Recep Tayyip Erdogan in theorie tot 2034 president blijven. Hoewel een president officieel maar twee termijnen mag zitten, begint de telling in 2019 als de grondswetswijziging helemaal is doorgevoerd weer opnieuw.

Er is veel verdeeldheid over de nieuwe wet. Tegenstanders zijn bang voor de extra macht die Erdogan krijgt nu hij politieke opponenten, activisten, academici en journalisten toch al hard aan het aanpakken is. Maar volgens Erdogan zelf is het nieuwe presidentiële stelsel nodig om grip te krijgen op de economie en de veiligheid.

Erdogan heeft nu twee weken de tijd om het wetsvoorstel te ondertekenen, waarna het referendum kan worden georganiseerd. Als een meerderheid van de kiezers voor het wetsvoorstel stemt, wordt het definitief aangenomen.