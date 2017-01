Nieuwe president Gambia wil onderzoek naar voorganger

De nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow wil laten onderzoeken of zijn voorganger Yahya Jammeh zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen. In een vraaggesprek met persbureau AP kondigde Barrow zaterdag aan dat hij een commissie gaat instellen om dat onderzoek uit te voeren. Ook noemde hij het noodzakelijk dat Jammeh het land verlaat.

Barrow (51) benadrukte tegenover AP dat het gaat om een onderzoekscommissie, en dat van rechtsvervolging van Jammeh voorlopig geen sprake is. “We hebben het niet over een rechtszaak, maar over een waarheids- en verzoeningscommissie. Voordat je kunt optreden, moet je eerst de waarheid achterhalen en de feiten op een rij zetten”, aldus Barrow.

Na weken van verzet kondigde oud-president Jammeh vrijdagnacht na 22 jaar aan de macht op de staatstelevisie van Gambia zijn vertrek aan. Ook liet hij weten dat hij het land zou verlaten, waarschijnlijk laat op de zaterdagavond. Volgens persbureau AP zoekt hij zijn toevlucht in het nabijgelegen Guinee. Onduidelijk is onder welke voorwaarden hij vertrekt.

Buurlanden dreigden met ingrijpen

Hoewel Barrow al in december de verkiezingen won, weigerde Jammeh de macht op te geven. Hij besloot zijn verkiezingsnederlaag aan te vechten bij het hooggerechtshof in Gambia, in een poging nieuwe verkiezingen af te dwingen. Dat kondigde echter aan pas over een maand of vier met een uitspraak te kunnen komen.

Andere Afrikaanse landen wilden dat moment niet afwachten, ook omdat de inauguratie van de nieuwe president Barrow gepland stond voor donderdag. De Ecowas, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, kondigde militair ingrijpen aan, een actie die werd aangevoerd door Gambia’s buurlanden Senegal en Nigeria.