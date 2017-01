Na Trump geloven Europese ‘patriotten’ er ook weer helemaal in

Nog niet in zijn ,,wildste dromen” had Vlaams Belang-Europarlementariër Gerolf Annemans het kunnen bedenken: dat er een dag zou komen waarop Frauke Petry, boegbeeld van de Alternative für Deutschland (AfD), samen gezien zou willen worden met anti-EU – en anti-migratiepartijen als de PVV van Geert Wilders, het Front National van Marine Le Pen of zijn eigen Vlaams Belang.

Die dag kwam toch, deze zaterdag in de Duitse stad Koblenz. Ze stonden met z’n allen op het podium van een conferentiezaal, met ook nog de leiders van de Italiaanse Lega Nord en de Oostenrijkse FPÖ erbij – op een bijeenkomst die zelfs was georganiseerd door Petry’s eigen AfD. Het was de jaarlijkse vergadering van de fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’ in het Europees Parlement. Daar hoort sinds de zomer ook een Europarlementariër bij van de AfD, Marcus Pretzell – de man van Frauke Petry.

,,Nu hebben dus wij ook onze Frans-Duitse as”, zegt Annemans, zelf ook bestuurslid van de Europese fractie, op zaterdagmiddag. ,,Die moet je hebben in je Europese samenwerking, want het zijn twee érg grote landen. Je toont ermee aan dat je echt kunt samenwerken.”

Het verraste Annemans: hij hoorde, zegt hij, AfD’er Pretzell praten over de grote Duitse bedrijven die vluchtelingen graag wilden hebben als goedkope werkkrachten. ,,Dat is ons idee al heel lang en het is ook het discours van Le Pen. En alles wat Le Pen in haar speech zei, ging er ook perfect in bij de zaal.”

De ongeveer duizend AfD’ers in de zaal klapten lang en hard voor Le Pen, die ,,de geboorte van een nieuwe wereld” aankondigde: van landen die in de eerste plaats willen opkomen voor hun eigen burgers. ,,Net als Trump in de VS.” De Brexit en Trumps overwinning waren het begin, zei Le Pen. Het verkiezingsjaar 2017 – in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië – zou alleen nog maar nieuwe successen brengen voor ,,de patriotten”.

De Amerikaanse president Trump was voor de zaal de grote held, de Duitse bondskanselier Angela Merkel de grote vijand. Steeds als zij werd genoemd, klonk er geloei en geschreeuw: ‘Merkel weg, Merkel weg’. Voor de politici op het podium waren ook journalisten een geliefde vijand. ,,Trump wijst ons daarin de weg”, zegt Annemans met een glimlachje, na de bijeenkomst. Dan serieus: ,,Maar we hebben heel veel vijanden, iedereen staat tegenover ons en dat geeft aan ons natuurlijk ook coherentie. Er is een heel vriendschappelijke sfeer.”

Op vrijdagavond hadden de rechts-populistische politici samen gegeten, gedronken en een lied gezongen: ‘Die Gedanken sind Frei’, een oud Duits volksliedje dat ook wel gezongen werd in het verzet tegen Hitler. ,,Ik denk dat Geert Wilders het niet kende”, zegt Annemans. ,,Maar hij zong uit volle borst mee.”

Juist afgelopen week veroorzaakte een AfD-politicus uit de deelstaat Thüringen, Björn Höcke, ophef in Duitsland met zijn kritiek op de Holocaustherdenking. Volgens hem was het tijd voor ,,een positieve kijk op onze geschiedenis”. In Koblenz zei Petry dat hij daarmee niet het idee van de AfD had uitgedragen en Geert Wilders zei na de bijeenkomst over Höckes uitspraken: ,,Ik vind dat niet kunnen.”

In zijn optreden voor de AfD’ers had Wilders gezegd dat hij op de dodenlijsten staat van terroristen omdat hij kritiek heeft op de islam. ,,En omdat ik een vriend ben van Israël.” Vóór hem was AfD-Europarlementariër Pretzell al over Israël begonnen. Zoals dat land er nu aan toe was, met zoveel vijanden in de buurt, dat was volgens Pretzell ,,onze toekomst”. In de zaal werd het heel stil. Tot een man opstond en begon te schreeuwen over Israël. Hij werd er meteen uitgezet.

Met zijn vriendschap-met-Israël had ook Wilders weinig succes in de zaal. Wel met zo’n beetje al het andere waar hij mee kwam (in het Duits). Dat migranten Europa maar blijven ,,binnenstromen”, dat regeringen in Europa ,,de islamisering bevorderen” en samen met de vakbonden, kerken en de media ,,de vrijheid op het spel zetten”. En: ,,jullie voelen je in de steek gelaten. Jullie zijn vreemden in je eigen land geworden. Maar het is toch óns land? Het is onacceptabel dat vrouwen, Joden, ex-moslims niet veilig zijn.” En: ,,Als we niets doen, houden we op te bestaan.”

Van de zaal kreeg Wilders bijna net zo lang applaus als Le Pen. Al is het niet zo dat hij bij de AfD’ers van tevoren al heel bekend was. Wilders? Bij de ingang van de zaal, net vóór Wilders’ speech, moeten Dieter Weinreis (55) en zijn vrouw Elke Weinreis (57) er lang over nadenken. ,,Op mijn werk is er iemand die zo heet”, zegt Dieter Weinreis. ,,Maar die bedoel je natuurlijk niet.” Elke Weinreis: ,,Wij worden hier in Duitsland slecht geïnformeerd over het buitenland.”

Bij de AfD waren ook niet alle gevoeligheden van de geestverwanten bekend. Voor het Vlaams Belang, dat fel voor een onafhankelijk Vlaanderen is, had de organisatie Belgische vlaggen opgehangen. Gerolf Annemans wilde er niet moeilijk over doen. ,,Ik leer het ze nog wel. Ze zijn nieuw.”