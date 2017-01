Mogelijk veel meer doden bij mislukte luchtaanval Nigeria

De mislukte luchtaanval van de Nigeriaanse luchtmacht van afgelopen dinsdag heeft mogelijk aan veel meer mensen het leven gekost dan tot dusver gedacht. Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) ligt het dodental zeker rond de 170, zo meldt persbureau AFP zaterdag. Mogelijk komt het aantal slachtoffers zelfs uit op 236.

Aanvankelijk spraken medewerkers van Artsen zonder Grenzen nog van ongeveer 50 doden en 120 gewonden, maar dat aantal is nu flink naar boven bijgesteld. Veel van de slachtoffers zijn volgens AzG vrouw of kind. Een lokale overheidsbestuurder liet echter aan AFP weten dat de mensen die de slachtoffers begroeven uitkomen op 236 doden.

Het bombardement van de Nigeriaanse luchtmacht was gericht op extremisten van terreurbeweging Boko Haram. In plaats daarvan raakten de piloten een vluchtelingenkamp bij de plaats Rann, in het noordoosten van Nigeria bij de grens met Kameroen. De straaljagerpiloten zagen dat kamp aan voor een verblijfplaats van Boko Haram-strijders, aldus het leger.

‘Dit gaat nooit meer gebeuren’

De Nigeriaanse overheid kondigde donderdag aan een onderzoek te beginnen naar het mislukte bombardement. Een dag later voegde legerleider Tukur Yusuf Buratai dat een vergelijkbare misser nooit meer plaats zal vinden. Hij zei tegen AFP:

“Het is ongelukkig, het is een fout. Dit zal nooit meer gebeuren.”

Volgens Buratai maakte het leger bij het bombardement gebruik van informatie van veiligheidsdiensten. Die stelden dat strijders van Boko Haram terug waren in de regio. In de chaos na het bombardement heeft de terreurgroep geprobeerd een aanval uit te voeren in de regio, aldus Burutai. “Dat laat zien dat we ons op juiste informatie baseerden.”

Het Nigeriaanse leger is al jarenlang in een felle strijd verwikkeld met Boko Haram, die zich voornamelijk in het noordoosten van het land ophouden. De laatste tijd heeft Nigeria veel terreinwinst geboekt op de terreurgroep. Sinds Boko Haram in 2009 voet aan grond kreeg in het West-Afrikaanse land kwamen zeker 20.000 mensen om het leven.