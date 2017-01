Grote politieactie in muitende Braziliaanse gevangenis

De Braziliaanse politie doet zaterdag een nieuwe poging om een einde te maken aan de gevangenisopstand in de noordelijke staat Rio Grande do Norte. Enkele tientallen agenten van de oproerpolitie gingen vroeg in de ochtend met gepantserde voertuigen het complex binnen, in een poging twee rivaliserende bendes uit elkaar te krijgen.

Doel van de actie is volgens het Braziliaanse televisiestation Globo om een muur van zeecontainers op te trekken op de binnenplaats van de Penitenciária Estadual de Alcaçuz. De gevangenis vlak bij de stad Natal is inmiddels al bijna een week in handen van gevangenen twee criminele groepen. Eerdere pogingen de opstand te beëindigen liepen op niets uit.

Op bloedige wijze vermoord

Bij de gevechten die vorig weekeinde uitbraken in de Alcaçuz-gevangenis kwamen zeker 26 gevangenen om het leven, veelal op gewelddadige wijze. Op sociale media waren vorige week beelden te zien van onthoofdingen en uitgerukte harten en andere organen, schreef onze correspondent Nina Jurna woensdag. Tientallen anderen raakten gewond.

De onrust bleef bovendien niet beperkt tot de gevangenis, maar sloeg over naar Natal. Daar werden in een paar dagen tijd enkele tientallen voertuigen in brand gestoken. In veel gevallen ging het om bussen, waarna de vervoersmaatschappij het openbaar vervoer in de stad stillegde. Het is de bedoeling dat het vervoer ergens dit weekeinde weer op gang komt.

De stad Natal, in het noordoosten van Brazilië:



Drie opstanden in twee weken tijd

De opstand in Natal is het derde grote incident in een Braziliaanse gevangenis sinds het begin van dit jaar. Op 1 en 2 januari braken grootschalige gevechten uit in een cellencomplex in deelstaat Amazonas, die aan 56 gevangenen het leven kostte. Enkele dagen later kwamen bij een vergelijkbare botsing in de nabijgelegen staat Roraima 33 mensen om.

Al die onlusten waren het gevolg van gevechten tussen twee rivaliserende criminele bendes, het Eerste Commando (PCC) uit Sao Paulo - het grootste drugskartel van Brazilië - en het Rode Commando (CV) uit Rio de Janeiro. Beide bendes werkten jarenlang samen, maar kregen eind vorig jaar ruzie, waarna CV zich aansloot bij een andere bende.