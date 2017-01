Gemoedelijk protest tegen Trump op Museumplein en Malieveld

Drieduizend mensen, schat organisator Lauren Valbert, staan op het gras voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. Tegenover hen een handjevol agenten – de sfeer op deze women’s march blijft vanmiddag even zonnig als het weer. Er wordt gezongen over het afschudden van de ketens, er wordt getrommeld en gitaar gespeeld en overal houden mensen borden met soms boze, maar toch vooral ludieke teksten omhoog. Een hond loopt rond met het bord ‘Even I know it’s not okay to grab pussy’.

Twee toeristen uit Wit-Rusland kijken verbaasd naar alle ‘pussy’s’ en ‘vagina’s’ op de borden om hen heen. Wat is hier aan de hand? Tegen Trump? De Wit-Rus met de Amsterdam-muts steekt zijn duim omhoog: „Donald Trump is goed!”

De voertaal is Engels, er lopen dan ook veel Amerikanen mee. Een meisje van de humanitaire organisatie Plan Nederland dacht juist onder dit publiek veel geld te kunnen inzamelen ten behoeve van kindbruidjes. „Maar er lopen heel veel toeristen en je moet een Nederlands IBAN-nummer hebben.”

PowNews loopt wat te jennen: „Wat vond u van het kattengejank?” Maar dit zijn niet de linkse activisten die ze graag voor de camera krijgen. De demonstranten zeggen vaker dat ze geschokt dan dat ze boos zijn. Veel mensen zeggen door de verkiezing van Trump wakker te zijn geschud, dat ze bang zijn voor de toekomst, dat ze niet wisten dat er zoveel mensen waren die heel anders over de wereld denken dan zijzelf.

Op het Museumplein verzamelden een paar duizend mensen. Foto's: Tammy van Nerum

De stemming in Den Haag, waar de andere Womens march voor vrouwen- en mensenrechten plaatsvindt, is al even ludiek en gemoedelijk, al is het aantal deelnemers wel aanmerkelijk lager. Ongeveer 400 schat de politie, meer dan duizend zeggen de demonstranten. Tijdens de gemoedelijke wandeling van het Malieveld naar de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout, begint de van oorsprong Deense Mai Dahl (45) zachtjes te zingen. „Dat is zachter dan scanderen”, zegt ze. Ze kiest voor We shall overcome, een van oorsprong christelijk lied. Onmiddellijk haken een paar oudere Amerikaanse dames aan. „Ik kies niet voor niets voor We shall overcome”, zegt Dahl later. „Ik zag gisteren tijdens de inauguratie allerlei geestelijken Donald Trump inzegenen. Nou, dit is mijn antwoord.” Hoewel ze een terugkeer van de jaren dertig vreest, wil ze toch positief blijven. „Het mooie van dit soort gebeurtenissen is dat mensen eindelijk weer eens in actie komen.”

Rebekka van Roemburg (55) demonstreerde voor het laatste in de jaren tachtig, maar voelde nu toch weer de noodzaak om de straat op te gaan. „Ik kom hier om mijn solidariteit te betonen met vrouwen in de VS”, zegt Van Roemburg, die als diplomaat lange tijd in het buitenland woonde. „Vrouwenrechten in de VS staan onder druk, zoals het recht op abortus of het recht op de toegang tot goede voorbehoedsmiddelen. Bovendien zal de afschaffing van Obama-care ook de gezondheid van veel vrouwen treffen.” Daarnaast is ze bang dat de rechten van vrouwen en homo’s ook in Nederland onder druk komen te staan. „Ook wij hebben hier onze Trumps. Soms hebben ze zelfs hetzelfde kapsel.”

Van Roemburg haast zich eraan toe te voegen het mooie van de demonstatie te vinden dat er geen politieke partijen aan meedoen. „Anders wordt het toch snel weer negatief doordat partijen zich tegen elkaar gaan afzetten.” Helemaal onpolitiek is de bijeenkomst echter niet. Kirsten van den Hul meldt zich, en introduceert zichzelf als nummer 8 op de kandidatenlijst voor de PvdA. Ze wil zeggen „hoe positief en ontroerend” ze de bijeenkomst vindt.

Voor- en tegenstanders van Trump aan het woord:

‘Dit is een viering van verschil’ Marijn Ferier, junior docent geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam, was bij de demonstratie op het Museumplein: „Het leek allemaal zo vanzelfsprekend, de wereld die we hier in Amsterdam kennen. Maar als ik nu kijk: de verkiezing van Trump, de Brexit, de populariteit van Wilders – zo vanzelfsprekend was het dus niet. De mensen die op Trump stemmen hebben een punt. Zij vormen een grote groep mensen die we lange tijd hebben genegeerd in economisch en cultureel opzicht. Wij zijn ten opzichte van hen eenkennig geweest. „Wat er nu gebeurt, voelt als een backlash. Het voelt als gevaar. Niet alleen in de States. Het is een sentiment dat je ook in Europa voelt. Een sentiment tegen anders zijn. Wat wij moeten doen – wij, hier, de mensen die diversiteit omarmen – is ook de kiezers van Trump en de kiezers van Wilders het gevoel geven dat we allemaal bij elkaar horen. Daarom zie ik dit ook niet als een demonstratie. Ik zie het als een viering van het verschil.”

‘We laten ons niet muilkorven’ Zinzy Geene, ontwerper bij een groot IT-bedrijf, ook aanwezig op het Museumplein: „Nasty woman is een geuzenterm. Donald Trump noemde Hillary Clinton een nasty woman tijdens een debat. Dit is wat vrouwen vaak genoeg meemaken. Dat ze worden afgebekt om ze tot zwijgen te brengen. Maar wij laten ons niet muilkorven. We praten door als er wordt gescholden. Vandaar: proud. Ik ben vrouw, lesbisch, niet-blank. Trump staat voor de marginalisering van al die kanten van mijn wezen. „Ik woonde als kind in Limburg en ik heb een donkere huid. Ik ben heel vaak uitgescholden. Op straat. Op school, door leerlingen. Door een docent. Ik was op de gang bezig aan een toets, toen ik hem tegen een klasgenoot hoorde zeggen: Bram, haal jij dat negerinnetje even binnen. Alle kinderen staarden me aan toen ik weer de klas in kwam. Wat nou, zei de leraar. Jij bent toch zwart? Jij hoeft je toch niet te schminken als Zwarte Piet? Hij pakt een National Geographic met de foto van een gorilla op de cover. Dit is je tante, zei hij. Zo ga jij er later ook uitzien. Ik was dertien, nee, toen kon ik niks terugzeggen.”

‘Dit is niet alleen een Amerikaans probleem’ Boris van Hoytema, consultant, was samen met Rafe Copeland, ontwerper van tentoonstellingen en kunstenaar, aanwezig op het Museumplein. Van Hoytema: „Ouderwets hè. Dat is ook de bedoeling. ‘Baas in eigen buik’ staat voor alle dingen waarvan we dachten dat we die achter ons hadden gelaten. Waarvan we dachten: hèhè, dat hebben we overwonnen, nu kunnen we verder met de wereld beter maken. Ik had heel erg het idee dat we hier klaar mee waren. Ik leefde kennelijk iets te veel in mijn Amsterdamse wereldje, waar we allemaal grote stappen op dit gebied hebben gezet. De realisatie dat dat niet zo is, vind ik hartverscheurend. „Wij zijn niet tegen Donald Trump. Dit gaat niet over één president. Dit gaat niet over één land. Dit is niet alleen een Amerikaans probleem, dit gaat over een beweging. ‘Baas in eigen buik’ is voor mij het allerbelangrijkste daar tegenover. Dat iedereen zelf kan beschikken over zijn eigen lichaam, zijn eigen identiteit.”

‘Geef die Trump toch een kans’ Astrid Bello, bestuurder van Pegida Nederland is aanhanger van Trump en keek vrijdag naar de inauguratietoespraak: „Ik kreeg kippenvel van de speech van Trump. Echt prachtig. Vooral hoe hij The People, het volk, de burger in zijn toespraak voorop stelde. Daar gaat het om. Mark Rutte doet bij ons het tegenovergestelde: kijk maar hoe hij omging met de uitslag van het Oekraïnereferendum. „Ik hoop daarom echt dat veel van wat in Washington en de VS gebeurt, gaat doorsijpelen naar Europa en Nederland. Dat geldt voor handelsverdragen waar wij tegen zijn, en Trump gelukkig ook. Maar ook wat betreft de immigratie die echt de spuigaten uitloopt, zowel daar in de VS als bij ons. „Ik weet dat vandaag vrouwen demonstreren, maar ik doe daar niet aan mee. Als vrouw had ik helemaal geen probleem met dat uitgelekte geluidsfragment in de verkiezingscampagne. De dingen die Trump over vrouwen zei, gebeuren omgekeerd ook. Wij vrouwen zeggen ook wel eens dat soort dingen over mannen. En dan zo’n vrouw die met veel kabaal een aanklacht tegen Trump indient wegens seksuele intimidatie. Je weet toch dat mannen zich daar slecht tegen kunnen verdedigen? Zowel zo’n geluidsfragment als die aanklacht worden vol ingezet om Trump te bestrijden. Laat dat toch, en geef die man gewoon een kans.”