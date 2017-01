De Haagse Stemming: Na uitsluiting op rechts nu (poging tot) insluiting op links

Partijen kunnen en willen hun kandidaten niet professioneel laten doorlichten. De VVD-top besloot één dag voor Buitenhof de PVV uit te sluiten. Wilders treedt op in Duitsland. En over de muzieksmaak van 50Plus valt wél te twisten.

SCREENING TE DUUR: Politieke partijen vinden professionele screening van kandidaten voor de Tweede Kamer door een extern bureau ‘te duur’ of ‘overbodig’, schrijven verslaggevers Petra de Koning en Enzo van Steenbergen vandaag. Van de twaalf partijen die zij spraken had alleen VoorNederland (VNL) bedrijfsrecherche ingeschakeld. Kosten: 40.000 euro en het schrappen van twee potentiële kandidaten. Eén van hen staat nu op de lijst bij Forum voor Democratie.

Gelukszoekers en klaplopers: Om te voorkomen dat ze kandidaten op de lijst zetten met een crimineel verleden, die door brievenbussen te pissen of door Russen betaald worden, komen andere partijen niet verder dan een verklaring van goed gedrag, indringende gesprekken en wat gegoogle. Met het risico dat een dubieuze geschiedenis later uitkomt en gepaard gaat met veel negatieve publiciteit en mogelijk zetelroof. Gevestigde partijen kennen hun kandidaten vaak goed, maar nieuwe partijen voelen zich kwetsbaar. “Er komen gelukzoekers en klaplopers op je af”, zegt Ian van der Kooye van Artikel 1, de partij van Sylvana Simons.

UITSLUITING BEDACHT IN FRANKRIJK: Mark Rutte deed in zijn persconferentie gisteren net alsof hij regeren met de PVV altijd al had uitgesloten, en het alleen zondag bij Buitenhof iets duidelijker had gezegd. Maar zijn uitspraak zondag - “nul procent kans” - was wel degelijk anders dan voorheen. De beslissing om de PVV helemaal buiten spel te zetten was een dag eerder genomen in het vakantiehuis van zakenman Ben Verwaayen in het Zuid-Franse Goult, ontdekte politiek columnist Tom-Jan Meeus. Naast Rutte waren Halbe Zijlstra, campagneleider Tamara van Ark, partijvoorzitter Henry Keizer en senator Annemarie Jorritsma daar vorige week zaterdag voor strategisch beraad over de totaal onvoorspelbare campagne.

LINKS STEMBUSAKKOORD: Woensdagochtend spraken Lodewijk Asscher en Emile Roemer elkaar in het Lloyd hotel in Amsterdam. Meteen lekte uit dat ze het definitief niet eens werden over een lijstverbinding; de SP wil daar niet aan. Maar ze spraken vooral over een ander ‘links pact’, waar Roemer enthousiaster over was, vertelt Asscher vandaag in het AD. Zonder ontslagvergoeding voor flexwerkers, langer vaderschapsverlof en volwassen loon bij 18 jaar, doen de partijen niet mee aan een formatie, zo willen ze afspreken. Klaver heeft zich nog niet gecommitteerd, volgens Asscher, maar “we gaan binnenkort wat eten”. Asscher wil het stembusakkoord kennelijk echt heel graag, want hij probeert altijd thuis met zijn gezin te eten.

Komt allen tezamen: In het AD doet Alexander Pechtold een oproep tot een positievere campagne waarin niemand elkaar uitsluit - behalve de PVV dan. In andere kranten heeft hij voor die boodschap een volle advertentiepagina betaald.

RACISME OP 50PLUS-RADIO: 50Plus - die ene partij die de PVV niet uitsluit - begon deze maand een eigen radiostation: veel gouwe ouwe muziek en elk uur een nieuwsbulletin over de partij. Een verslaggever van het FD luisterde er gistermiddag naar en hoorde tot zijn verbazing: “En wat doen we met al de Arabieren hier / Allemaal d’r uit / Want ze zijn niet te vertrouwen met onze mooie vrouwen”. Een controversieel lied van Vader Abraham dat in 1975 uit de handel werd genomen. Maar volgens de dj van de partijradio wilden “alle senioren” het lied anno 2017 horen.

Foto ANP Jonas Roosens

GEERT GOES TO GERMANY: Optredens van Geert Wilders buiten de Tweede Kamer zijn schaars; geen partijcongressen, alleen in campagnetijd een paar keer de straat op, nauwelijks beschikbaar voor journalisten. Maar vanochtend om 11 uur spreekt hij in Koblenz op een bijeenkomst van de anti-Europese partijen, de nationaal-populistische fractie Europa van Naties en Vrijheid, na Marine Le Pen (Front National) en voor Frauke Petry (Alternative für Deutschland). Volgens lokale media worden een paar duizend mensen verwacht: duizend fans, duizend demonstranten en duizend politieagenten om ze uit elkaar te houden. Journalisten die aanwezig willen zijn, moesten op het aanmeldingsformulier aanvinken dat ze accepteren dat “de organisatie zich het recht voorbehoudt deelnemers voor of tijdens het evenement uit te sluiten zonder rechtvaardiging”. Duitse media als Der Spiegel en Frankfurter Allgemeiner is bij voorbaat accreditatie geweigerd.

CAMPAGNE IN GEBARENTAAL: De ChristenUnie presenteert vandaag het verkiezingsprogramma in drie talen: braille, gebarentaal en ‘eenvoudig Nederlands’. Nederlandse en Friese versies bestonden al. Brailleversies zijn vaker gemaakt, maar gebarentaal? Doven kunnen het gewone programma toch prima lezen? Die versie blijkt vooral een stunt om de eigen initiatiefwet om gebarentaal een officieel erkende taal te maken te promoten, weet politiek redacteur Titia Ketelaar.

ZORGDEBAT: Verkiezingsdebatten worden niet alleen door omroepen georganiseerd, maar ook door belangenorganisaties. Het roer moet om, een actiegroep van ontevreden huisartsen, heeft vandaag Carré afgehuurd om kandidaten over de zorg te laten debatteren. Maar de animo onder de lijsttrekkers viel de organisatie tegen. Die werden er vervolgens van beschuldigd dat ze ‘niet durven’, wat de interesse niet groter maakte. Jesse Klaver en Kees van der Staaij komen. De PvdA vaardigt minister Dijsselbloem af, maar verder zijn het de zorgwoordvoerders. Van de VVD komt Rutte. Kamerlid Arno Rutte.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik heb talent voor het opslaan van nutteloze kennis. Meestal heb je daar niets aan, nu wel.”

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD), in het AD, nadat hij voor 1,5 miljoen kijkers de kennisquis De Slimste Mens heeft gewonnen.